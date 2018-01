Verstopte oliemiljarden

Dat schrijft IEXProfs.

De poging van de nieuwe leider van Saoedi-Arabië, kroonprins Mohammed Bin Salman (foto), om de corruptie aan te pakken heeft volgens Bloomberg het bestaan van extra miljardairs opgeleverd. Dat veel Saoedische rijkdom onbekend was, heeft onder meer te maken met de plaatselijke belastinginning. Waarom zou er openheid over vermogens bestaan als er geen inkomstenbelasting of vermogensbelasting wordt geheven? Ook de politieke inrichting van het land speelt mee. Hoe kan er openheid zijn als de politieke macht en de economische macht in dezelfde handen zijn?

Maar in de afgelopen maanden is er veel veranderd in Saoedi-Arabië. Het Ritz-Carlton hotel in de Saoedische hoofdstad Riad deed dienst als een luxe gevangenis. Talloze vermogende inwoners verbleven er op verdenking van corruptie. Na betaling van een ruime vergoeding mochten ze het hotel vervolgens weer verlaten.

Het gaat om aanzienlijke bedragen. Prince Alaweed, volgens gegevens van Bloomberg met een vermogen van 10 miljard dollar de rijkste inwoner van het land, zou 6 miljard dollar hebben moeten terugbetalen. Prins Miteb bin Abdullah betaalde 1 miljard dollar. Van Miteb was niet bekend dat hij miljardair is.

Grote familie

Volgens Bloomberg telt het woestijnland 15 miljardairs. Dat is relatief weinig. Canada met ongeveer net zoveel inwoners telt er twee keer zoveel. Veel van de Saoedische rijkdom heeft - wie verwacht anders - met olie te maken. In de afgelopen negentig jaar is 260 miljard aan olie-inkomsten uitgekeerd aan de Saoedische koninklijke familie. Wie precies welk bedrag heeft gekregen is onduidelijk. De inkomsten worden verdeeld voordat ze officieel in de boeken van Saudia Arabian Oil Co verschijnen.

Het geld moet wel tussen veel mensen worden verdeeld. De Oranjes zijn met maar weinig als ze tegen het huis van Soed worden afgezet. De Saoedische koninklijke familie telt volgens Bloomberg meer dan 1000 verwanten. Maar stuk voor stuk hebben ze toegang tot het politieke machtscentrum van het land.

Steekpenningen

Buitenlandse bedrijven hebben waarschijnlijk aanzienlijke bedragen betaald voor die toegang. Dat ligt mede ten grondslag aan het anticorruptie-onderzoek dat nu plaatsvindt.

Vooralsnog blijft het gissen naar het aantal miljardairs binnen de Saoedische koninklijke familie. Pas als ze betrokken raken bij buitenlandse bedrijven wordt duidelijk welk vermogen de Saoedische prinsen en aanverwanten bezitten. Die openheid geldt niet voor Saoedische bedrijven. De corruptie mag dan worden aangepakt, er blijft een sluier hangen rond de werkelijke rijkdom van de betrokkenen.