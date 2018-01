Pimco waarschuwt voor gebrek aan angst in de markten

Volgens economisch adviseur Joachim Fels moeten beleggers juist nu bang zijn voor het gebrek aan angst in de markten.

Volledig geïnvesteerd

"Het feit dat de angst verdwenen is, is de belangrijkste reden waarom we ons zorgen moeten maken", zegt Fels tegen Bloomberg. "Het betekent namelijk dat de meeste beleggers nu behoorlijk volledig geïnvesteerd zijn en dat betekent dat ze eruit willen als de markten beginnen te corrigeren - wat de neergang verergert."

De kans is groot dat de rente sneller zal stijgen dan velen verwachten, waardoor de rente op staatsobligaties omhoog gaat, waarschuwde hij. Fels stelde ook dat de inflatie hoger zou kunnen uitvallen dan verwacht en blijft bij zijn advies om binnen de vastrentende portefeuilles een overwogen positie te houden in zogenoemde inflatiegerelateerde obligaties.

Naderende verkoopgolf

Pimco heeft zelf de blootstelling aan bedrijfskredieten, met name junkobligaties, verkleind, vanwege de bezorgdheid over een naderende verkoopgolf, waarbij deze activaklasse een hoge correlatie heeft met aandelen.

Voorlopig lijken beleggers echter immuun voor dergelijke waarschuwingen. De MSCI All-Country World Index is 4,6 procent gestegen in 2018. Dat is de beste start van een jaar sinds ten minste 1988, volgens gegevens van Bloomberg. "We hebben een grote rally gezien, markten gaan nog steeds omhoog, maar het is nu tijd voor voorzichtigheid", aldus Fels.