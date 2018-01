'Aandelenwaarderingen zitten in bitcoin-gebied'

Dat zegt bestuursvoorzitter Francesco Filia van vermogensbeheerder Fasanara Capital tegen Cnbc.

"Waarderingen van aandelen lijken soms op bitcoin, omdat het op een bepaalde manier volledig losgekoppeld is van de fundamentals. Het is puur gebaseerd op sentiment en vloeit voort uit de centrale banken en de particuliere passieve investeringsgemeenschap", verklaarde Filia.

Markten op rand van chaos

De breekbare markten staan volgens de vermogensbeheerder 'op de rand van chaos' en het dreigende omslagpunt is te wijten aan de "synchroniciteit van de overwaardering van bedrijven, de hoge schuldenlast, de lage kasbalansen en een terugval in de stromen van de centrale banken".

Volgens de standaard waarderingsmethodes zijn de waarderingen van indices zoals de S&P 500 volgens Filia ongeveer 60 procent verwijderd van waar ze zouden moeten zijn. "Er is niet één ondernemingswaardering die aangeeft dat deze markt goed geprijsd is."

Vele waarschuwingen

Filia is zeker niet de eerste die de aandelenmarkt oververhit noemt. Veel experts voorspellen een naderende correctie of zelfs een volledige crash en veel bekende marktkenners hebben gewaarschuwd dat de huidige markt de meest overgewaardeerde ooit is, meer dan in de jaren 1929, 2000 en 2007.

De Amerikaanse aandelenmarkten blijven echter record na record breken en de Dow-Jonesindex eindigde deze week voor het eerst boven de 26.000 punten.

De vergelijking met cryptomunten is volgens Filia gerechtvaardigd omdat bitcoin door een naïeve groep investeerders wordt gekocht die het alleen maar kopen omdat de koers omhoog gaat. "Ik zou dat heel goed ook op aandelen kunnen toepassen", aldus Filia.

Nog geen grote uitverkoop

De vermogensbeheerder erkende wel dat dit nog niet het begin van een grote uitverkoop op de beurzen lijkt. "Er zijn ook ware Goldilocks-scenario's waarbij de markt gelijk zou kunnen hebben op de huidige niveaus, maar ik ben nog steeds een beetje sceptisch", zei hij. Een zogenaamde Goudlokje-markt is een omgeving die niet te warm of te koud is.

"Ik denk dat de waarderingen worden genegeerd door de huidige markten, en de markten doen dat op eigen risico", aldus Filia. Veel beleggers blijven de lopende stierenmarkt vieren, en banken als Morgan Stanley voorspellen met vertrouwen dat de S&P 500 in 2018 de 3.000 punten zal claimen.

Groei winst per aandeel

De analisten van de bank verwachten een verdere groei van de winst per aandeel in de komende 12 maanden, aangezien meer sectoren de voordelen van de Amerikaanse belastingwetgeving zullen ervaren. En de winst per aandeel is een belangrijke waarde die door handelaren wordt gebruikt om de waarde van een aandeel te bepalen.

De S&P 500 ligt ondertussen nog steeds op schema om in januari de grootste koerswinst sinds maart 2016 te behalen en de Nasdaq koerst af op de beste maand sinds juli 2016.

