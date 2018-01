Een dividendaandeel om een leven lang te houden

Na zo'n enorme schaal te hebben bereikt, lijken de dagen van de onderneming met een tweecijferige jaarlijkse omzetgroei voorbij te zijn.

Maar dat betekent niet dat Starbucks niet langer een waardige investering is, zegt Andy Gould van The Motley Fool.

Het is misschien niet langer de groeimotor die het ooit was, maar voor beleggers die op zoek zijn naar een stabiele dividendbetaler die waarschijnlijk zijn dividend in de loop van de tijd zal verhogen, is de koffieketen nog steeds een solide keuze. "Om Ben Franklin te parafraseren, niets in deze wereld is zeker, behalve de dood en de belastingen... en je koffie in de ochtend", aldus Gould.

Populair product

Het eerste waar veel dividendbeleggers naar op zoek zijn, is een bedrijf dat stabiel genoeg is om het dividend veilig te stellen en Starbucks voldoet daar aan. Het bedrijf is in wezen een gok op het wereldwijde cafeïnegebruik.

Starbucks verkoopt een populair product dat vrijwel gegarandeerd niet uit de mode raakt. Met zijn alomtegenwoordige aanwezigheid in de Verenigde Staten, en steeds vaker in steden over de hele wereld, zorgt de enorme schaal en merkherkenning van het bedrijf ervoor dat het kan slagen in vrijwel elke markt die het wil betreden.

Aanwezigheid in China

Starbucks heeft al bijna 3.000 filialen in 135 Chinese steden. Maar de koffiereus gelooft dat 's werelds op een na grootste economie, met zijn zich uitbreidende middenklasse, perfect past in de volgende grote uitbreidingsgolf van het bedrijf.

China is de snelstgroeiende markt voor Starbucks met een vergelijkbare omzetgroei van 7 procent in 2017, tegen een omzetgroei van slechts 3 procent op de Amerikaanse markt.

In 2018 is het bedrijf van plan om ongeveer 600 nieuwe filialen in China te openen, met een doelstelling van 5.000 filialen tegen het einde van 2020. Op de langere termijn gelooft oprichter en voorzitter Howard Schultz dat China uiteindelijk een grotere markt voor Starbucks zal worden dan de VS.

Dividendgroei

Het aanhoudende groeipotentieel is goed nieuws voor een bedrijf dat nu al een mooi dividend biedt, en dat naar verwachting in de toekomst verder zal stijgen. Starbucks keert op dit moment een driemaandelijks dividend uit van 30 dollarcent, of 1,20 dollar per jaar. Op basis van de aandelenkoers van het bedrijf van ongeveer 59 dollar, vertegenwoordigt dat een geannualiseerd dividendrendement van ongeveer 2 procent.

"Dat is natuurlijk alleen het rendement als je vandaag aandelen koopt. Ervan uitgaande dat het dividend niet wordt verhoogd, zal elke stijging van de aandelenkoers resulteren in een lager rendement", aldus Gould.

Maar er is volgens Gould voldoende reden om aan te nemen dat het dividend van Starbucks de komende jaren zal stijgen. Sinds het begin van de dividenduitkering in 2010 heeft Starbucks consequent zijn kwartaaluitbetaling in de loop van de tijd verhoogd, van een voor splitsing van het aandeel gecorrigeerde 5 dollarcent per aandeel tot 30 dollarcent nu - een stijging van 500 procent.

Voldoende ruimte

De payout-ratio van het bedrijf - een manier om de duurzaamheid van het dividend te meten - bedraagt ongeveer 50 procent in de afgelopen twaalf maanden, wat aangeeft dat er nog voldoende ruimte is voor het bedrijf om dividendverhogingen uit toekomstige inkomsten te financieren.

En aangezien de groei van het bedrijf een beetje vertraagt, moet het bedrijf iets doen met al het geld dat het genereert. "En vergis je niet - Starbucks heeft aangegeven dat het van plan is de komende jaren grotere bedragen aan aandeelhouders terug te geven", aldus Gould.

Starbucks keerde in de periode van 2012 tot 2014 3,8 miljard dollar aan aandeelhouders uit. In 2015-2017 was dat 9,1 miljard dollar en over de jaren 2018 tot 2020 verwacht het bedrijf meer dan 15 miljard dollar terug te geven aan de aandeelhouders.

'Veilige gok'

"Hoewel we niet zeker weten wat de verdeling zal zijn tussen aandeleninkopen en dividend, denk ik dat het een veilige gok is dat we een aanhoudend gezonde dividendverhoging zullen zien, gebaseerd op de recente geschiedenis van het bedrijf. Voor aandeelhouders is het hoe dan ook een win-win situatie, aangezien inkoop van eigen aandelen simpelweg het aantal uitstaande aandelen vermindert, waardoor elk aandeel een groter deel van het bedrijf vertegenwoordigt", aldus Gould.

Volgens Gould is Starbucks een solide aandeel voor veel beleggers, met een relatief laag bedrijfsrisico en de mogelijkheden voor buitensporige beloningen gezien de internationale groeimogelijkheden in China en andere delen van de wereld. "En dan heb ik het nog niet eens gehad over de langetermijnambities van de onderneming op het gebied van thee en voedsel, die op den duur extra groeimogelijkheden zouden kunnen opleveren."

Toekomstig Dividend Aristocrat

Gould denkt daarnaast dat het heel goed mogelijk is dat Starbucks over 20 jaar tot de groep van Dividend Aristocrats zal behoren, ofwel die bedrijven uit de Amerikaanse S&P 500 index die hun dividenduitkeringen gedurende 25 opeenvolgende jaren of meer hebben verhoogd.

