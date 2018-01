'Aandelenmarkt nog minstens jaar van piek verwijderd'

Dat schrijft Cnbc op basis van een enquête van Bank of America Merrill Lynch.

De Bank of America Merrill Lynch Fund Manager Survey laat zien dat ook na een sterk 2017 het optimisme nog niet is gedimd. Volgens de fondsmanagers is hun blootstelling aan aandelen op het hoogste niveau sinds 2006, terwijl de hedge-strategieën, gericht op een eventuele daling van de markt, op het laagste niveau sinds 2013 staan.

Opleving volatiliteit

“Beleggers blijven voor aandelen gaan”, zegt Michael Hartnett, hoofdstrateeg bij BofAML. “Aan het einde van het eerste kwartaal verwachten we een opleving in volatiliteit, door de combinatie van een piek in positionering en een piek in winsten.”

Hartnett staat niet alleen in zijn voorspelling. Veel Wall Street-strategen denken dat de soepele rit naar boven, die het afgelopen jaar is afgelegd, elk moment tot een einde kan komen.

Pas piek in 2019

Echter, de sterke stijging van het afgelopen jaar doet de professionals die de enquête van BofAML ingevuld hebben, niet veel. Volgens hen zullen we pas ergens in 2019 te maken krijgen met een piek. Dat optimisme wordt vooral gevoed door de hoop voor een sterke economische groei. 47 procent voorziet een sterkere economie de komende twaalf maanden.

Inflatie of obligatiecrash grootste gevaar

Veel grotere risico’s zien ze in de obligatiemarkt; inflatie of een crash in obligaties wordt als grootste gevaar in 2018 gezien, in plaats van de angst voor beleidsfouten door de ECB of de Fed. Wat betreft sectorallocatie zeggen de fondsmanagers uit de telecom en in de informatietechnologie en industrials te stappen.

