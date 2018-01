Er zijn goede redenen voor die opmars, schrijft columnist Jeff Reeves van MarketWatch. Veel beleggers zijn van mening dat een robuuste Amerikaanse economie dit jaar vanzelfsprekend meer volume voor de sector zal genereren, omdat goederen en diensten in een hoger tempo bewegen.

"En na alle focus op groeibedrijven als de FAANG-aandelen, is het natuurlijk voor het 'snelle geld' om naar de volgende winnaars te zoeken in plaats van zelfgenoegzaam te worden na een sterk 2017", aldus Reeves.

De grote technologie-aandelen als Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google (FAANG) domineren de krantenkoppen, maar beleggers doen er verstandig aan om meer aandacht te besteden aan sommige 'ouderwetse' vervoersaandelen in het komende jaar, schrijft Reeves, die vijf topaandelen uit de transportsector aanprijst.

CSX

Spoorwegreus CSX was vorig jaar veel in het nieuws en niet alle krantenkoppen waren positief. Het bedrijf begon het jaar met een knal nadat Hunter Harrison het roer overnam als CEO en groot kostenbesparingsplan doorvoerde, zoals hij eerder met succes had gedaan voor andere spoorwegen. Echter, zijn overlijden aan het einde van 2017 zorgde voor onzekerheid en de aandelen vielen medio december bijna 10 procent terug op het nieuws.

Hoewel het onverwachte verlies van Harrison inderdaad een slag was voor het bedrijf, lag de blauwdruk voor een efficiëntere bedrijfsvoering al klaar. Het koersverlies van december is weer weggewerkt en het aandeel bereikte een nieuwe hoogtepunt in de afgelopen 52 weken voorafgaand aan de publicatie van de resultaten over het vierde kwartaal.

De nieuwe efficiëntie bij CSX is goed getimed, aangezien de Amerikaanse spoorwegindustrie meer volume ziet. "Als we de bedrijfsactiviteit echt zien stijgen dankzij belastingverlagingen en andere groei-initiatieven, zou de uptrend voor spoorwegen van vorig jaar moeten voortduren in 2018 - net als de rally in CSX-aandelen", aldus Reeves.

FedEx

Een andere belangrijke schakel in de transportketen is FedEx. De transportreus komt uit op een geweldig 2017, met een koerswinst van ongeveer 34 procent. En met een aandelenkoers die voortdurend nieuwe hoogtepunten bereikt, vertoont het aandeel geen tekenen van vertraging.

De verbeteringen in het logistieke netwerk zullen volgens Reeves hun vruchten blijven afwerpen. "Als we een groter pakketvolume zien dankzij een bloeiende economie en een steeds meer digitale detailhandel, kun je er zeker van zijn dat FedEx nu de tools heeft om het meeste uit die omgeving te halen."

Alaska Air

In tegenstelling tot de andere namen in de transportsector, heeft Alaska Air Group de laatste tijd weinig succes gehad. De aandelen zijn het afgelopen jaar met dubbele cijfers gedaald en worden verhandeld tegen een korting van ongeveer 25 procent ten opzichte van het hoogste punt in 52 weken van ongeveer 100 dollar. Deze afkoeling kwam echter na een sterke meerjarige opmars van het aandeel. Zelfs na de recente inzinking stegen de aandelen in de afgelopen vijf jaar met 230 procent, tegenover een klim van slechts 90 procent voor de S&P 500.

"Nu Alaska Air een adempauze heeft genomen, is het de moeite waard om het aandeel nog een keer te kopen. Immers, dezelfde krachten die andere luchtvaartmaatschappijen optillen - hogere ticketprijzen en meer reislust - zullen dit aandeel ook stuwen", aldus Reeves.

C.H. Robinson

Het is moeilijk voor te stellen dat een groot vrachtwagenbedrijf een 'brede gracht' heeft om zich te beschermen tegen bedreigingen van buitenaf. Immers, in het tijdperk van het Uber-leger en de onvermijdelijke opkomst van zelfrijdende voertuigen lijken er veel bedreigingen aan de horizon.

C.H. Robinson Worldwide is echter geïsoleerd van de concurrentie door zijn enorme schaal en daaruit voortkomende concurrentievoordelen. Sinds de jaren negentig heeft het andere logistieke bedrijven opgeslokt om een wereldwijd netwerk op te richten dat een klasse apart is.

Naast sterke resultaten en fundamentals, is het ook belangrijk om op te merken dat C.H. Robinson een lange geschiedenis heeft met het teruggeven van kapitaal aan aandeelhouders. Het bedrijf besteedt regelmatig ongeveer 90 procent van de winst aan dividenden en aandeleninkopen, en het dividend is in de afgelopen 10 jaar verdubbeld.

Textainer

De laatste, maar zeker niet de minste tip, is volgens Reeves maritiem transportbedrijf Textainer Group. Het aandeel is afgelopen jaar met maar liefst 150 procent gestegen en het ziet ernaar uit dat het pas het begin is van een geweldige rally die de koers recent heeft gestuwd tot het hoogste niveau in 2,5 jaar tijd.

Textainer leed enkele zware verliezen, maar keerde eindelijk terug naar winstgevendheid in het derde kwartaal. Het bedrijf verwacht dit te herhalen in het vierde kwartaal. Analisten voorspellen een kentering van een verlies van 99 dollarcent per aandeel in de vorige periode, naar een winst van 33 dollarcent in het vierde kwartaal van 2017.

Reeves wijst vooral op de unieke positie van Textainer in de zeevaartsector. In tegenstelling tot sommige andere logistieke spelers, is het bedrijf geen eigenaar of exploitant van schepen. In plaats daarvan bezit het alleen zeecontainers. "Deze niche zou Textainer in staat moeten stellen onmiddellijke voordelen te ondervinden van de stijgende trend in transport, zonder de hoofdpijn van het grote kapitaaluitgaven."