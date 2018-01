Drie factoren die de rally in 2018 kunnen stoppen

Maar naarmate de stierenmarkten ouder worden, stijgen de waarderingen en worden investeerders steeds roekelozer, waardoor aandelen kwetsbaarder worden voor externe schokken, schrijft Howard Gold in zijn column op MarketWatch.

Vorige week schreef Gold dat hij verwachtte dat de economie en aandelen sterk zouden blijven, hoewel de S&P 500 index en de Dow Jones index dit jaar niet zo goed zullen presteren als in 2017. Maar aandelen zijn inherent riskant en de columnist somt drie factoren op die het beursfeestje kunnen verwoesten. "Inflatie, politiek en oorlog kunnen deze op hol geslagen trein doen ontsporen", aldus Gold.

Inflatie

De loonstijgingen zijn bescheiden gebleven, ook al nadert de economie volledige werkgelegenheid. Het banenrapport van vorige week wees op een groei van het uurloon van 2,5 procent in december, in lijn met gemiddelde van 2017.

Ondertussen steeg de consumentenprijsindex, exclusief voeding en energie, in november met slechts 1,7 procent per jaar. Met behulp van een iets andere maatregel verwacht de Federal Reserve niet dat de kerninflatie in 2019 de doelstelling van 2 procent zal bereiken. En de Fed zal de rente volgens Gold niet sneller gaan verhogen tot die doelstelling wordt bereikt.

Eerder deze maand meldde The Wall Street Journal echter dat een werkloosheid van minder dan 3 procent in steden zoals Minneapolis, Denver en Fort Myers ertoe heeft geleid dat bedrijven de lonen hebben verhoogd om werknemers te behouden of aan te trekken.

"Als dat op grotere schaal gebeurt - en met in het achterhoofd dat achttien staten en twintig steden het minimumloon op 1 januari hebben verhoogd - dan kan de inflatie en de rente sneller stijgen dan we denken, wat een enorm negatieve verrassing voor beleggers zal zijn", aldus Gold.

Politiek

Vanwege de tussentijdse verkiezingen in 2018 verwacht Gold weinig samenwerking tussen de Democraten en Republikeinen in Washington. De Democraten en Republikeinen zullen botsen over de zogenaamde "Dreamers", ongeveer 800.000 jongeren zonder papieren die in 2012 werden beschermd tegen deportatie door een uitvoerend bevel dat werd ondertekend door president Obama, en strengere immigratiewetgeving en de bouw van de muur langs de grens met Mexico.

Gold verwacht dat de Democraten na de verkiezingen een meerderheid zullen krijgen in het Huis van Afgevaardigden, maar door de sterke economie zal die meerderheid beperkt zijn. In de Senaat zal vervolgens mogelijk een patstelling ontstaan tussen de Democraten en Republikeinen.

Beleggers zullen zich daar volgens hem echter niet druk om maken omdat ze de belastingverlagingen al in de zak hebben.

Oorlog en geopolitieke crisis

Het risico op een oorlog met Noord-Korea, en zelfs een nucleaire conflict, kan volgens Gold dit jaar weer toenemen. Senator Lindsey Graham zei onlangs dat de kans dat president Trump militair geweld zal gebruiken zou stijgen van 30 procent tot 70 procent als de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un nog een kernwapen test.

En gepensioneerd admiraal Mike Mullen, voormalig voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, zei dat we "dichterbij een kernoorlog met Noord-Korea waren dan ooit tevoren".

Andere mogelijke brandhaarden moeten volgens Gold niet genegeerd worden. Hij wijst daarbij op een mogelijk conflict tussen Iran en Saudi-Arabië, die de olieprijs flink zal doen stijgen. Ook een handelsoorlog met China zou volgens hem zeker een grote marktcorrectie veroorzaken en mogelijk een einde betekenen van de stierenmarkt die maar niet van ophouden weet.