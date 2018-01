Twee bedrijven die de energierally kunnen aanjagen

Dat meldt Cnbc. En volgens experts zijn er twee winnaars die dit jaar beter zullen presteren dan andere sectorgenoten. Volgens Mark Tepper, president en CEO van Strategic Wealth Partners, zal Chevron dit jaar het voortouw nemen nadat het bedrijf vorig jaar de controle over zijn balans wist te houden. Het energiebedrijf had voor het eerst sinds 2012 een positief overschot aan cashflows, zei Tepper.

"We denken dat het in de toekomst nog beter zal gaan", aldus Tepper. "Ze brengen een aantal grote verbeteringen aan in kostenbesparingen en verlaten sommige niet-winstgevende markten."

Optimisme over energiesector

Tepper is echter niet alleen positief over Chevron, maar is ook optimistisch over de energiesector als geheel. Zijn vooruitzichten zijn gebaseerd op een zich uitbreidende wereldeconomie en hogere investeringsuitgaven en infrastructuuruitgaven, die voor verdere winsten voor olie en de sector zullen zorgen.

"Alle fundamentals zijn goed voor de energiesector en met het herstel van de olieprijzen verwachten we echt dat dit een herstellend jaar zal zijn voor de energie-aandelen", aldus Tepper.

De grafieken ondersteunen de positieve visie van Tepper, zei Craig Johnson, hoofd technische analyse bij Piper Jaffray. "We hebben nog een beetje meer te gaan voor olie", zei Johnson. "Bij een olieprijs van 65 dollar krijg je een beetje weerstand, maar daarna ligt de weg open naar de 70 dollar."

Veilig inspelen op energie

Volgens Johnson is ConocoPhillips op dit moment de 'veiligste manier voor beleggers om energie te kopen'. Zijn technische analyse suggereert een stijging van het aandeel van minstens 10 procent ten opzichte van de huidige niveaus.

Het herstel van ruwe olie, dat vorig jaar op stoom kwam, heeft tot nu toe een nieuw momentum gevonden in 2018. De olieprijs bereikte op 64,08 dollar per vat het hoogste niveau in meer dan drie jaar. De stijging wordt gesteund door een daling van de Amerikaanse olieproductie en de aanhoudende afname van de binnenlandse olievoorraden.

De Energy Select Sector ETF boekte onlangs de beste eendaagse winst in drie weken en bereikte het hoogste niveau sinds december 2016. De drie grootste posities van de ETF - Exxon Mobil, Chevron en Schlumberger - kenden een solide start van het jaar. Exxon is met bijna 4 procent gestegen sinds het begin van 2018, Chevron met meer dan 5 procent en Schlumberger met 14 procent.