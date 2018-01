Wijsheid is nog geen waarheid

Dat vraagt Martine Hafkamp zich af in haar column op Belegger.nl.

Een oude beurswijsheid is: ‘As goes the first week of the new year, so goes the first month and so goes the year’. Met de mooie start dit jaar op de financiële markten zou er een mooi beleggingsjaar in het verschiet moeten liggen. Dat is overigens iets wat menig analist de afgelopen tijd in zijn of haar outlook voor 2018 ook al aangegeven heeft, zelfs nog voordat het nieuwe jaar was begonnen.

Nieuwe regels

Ook vandaag gingen de Europese markten weer hoger uit de startblokken, na een hoger slot in Azië. Maar dit jaar is niet helemaal eerlijk begonnen, zou je kunnen zeggen. Met de invoering van de nieuwe Europese beursregels (MiFID II, Priips) werd er minder gehandeld omdat er óf nog niet aan alle nieuwe vereisten was/is voldaan óf omdat handelaren nog even de kat uit de boom wilden kijken.

Een onderzoek uit 2012 leerde dat sinds 1950 zonder uitzondering een in januari gedaalde S&P 500 een jaar voorspelde waarbij de S&P 500 niet hoger eindigde. In 2016 werd deze conclusie echter gelogenstraft. De bekende uitzondering op de regel? In de eerste maand van dat jaar daalde de S&P 500 maar liefst met 5,1 procent. Dit was de slechtste start in meer dan een eeuw en veel beleggers vreesden dat dit niet veel goeds voorspelde voor de financiële markten. Het jaar eindigde echter met een plus van 9,5 procent.

Toch wel belangrijk

Tim Edwards waagde zich in 2016 aan een nieuw onderzoek. Hij concludeerde dat de eerste week van het jaar toch wel een belangrijke week is voor het verloop van de rest van het jaar. Gemeten over een periode van 25 jaar bleek er een positieve correlatie te bestaan van 0,41 (waarbij het getal één voor een samenhang van 100 procent staat). Het is echter niet de belangrijkste week van het jaar. Dat is volgens zijn onderzoek namelijk de eerste week van september met een correlatie van 0,82. De eerste week van januari eindigde in het onderzoek op de vijfde plaats. Het verloop van de eerste week is dus betekenisvol, maar, voor velen van u wellicht helaas, zeker niet beslissend voor het verloop van de rest van het jaar.

Dan kom ik terug op de al eerdergenoemde wijsheid die al dateert uit 1930: ‘Sell in May and go away…’. Deze is heel hardnekkig en wordt ieder jaar weer van stal gehaald. Toch blijkt uit onderzoek van Merrill Lynch dat het niet persé slim is om voor de zomermaanden posities te verkopen. Sinds 1928 zijn de beurzen in de maanden juni tot en met augustus in 63 procent van de gevallen gestegen.

Weinig leren van fouten

Zelf kijk ik liever naar uitspraken van de oude rotten in het vat. Ik denk dat beleggers daar veel meer van kunnen leren. Zo zei Ben Graham: ‘Wall Street people learn nothing and forget everything’. Dit zie je telkens weer gebeuren, of het nu gaat om de tulpenmanie, de internetbubble, de financiële crisis of de bitcoin… Zeker niet alleen professionele beleggers maken zich hieraan schuldig.

Particulieren blijken veelal weinig te leren van gemaakte fouten. Onlangs stond in de krant dat alleen al in Nederland beleggers vorig jaar voor 6,1 miljoen euro direct werden opgelicht en dat is waarschijnlijk maar het topje van de ijsberg. Alle voorgespiegelde ‘gegarandeerde’ rendementen van allerhande producten zijn daar niet bij inbegrepen. Dat brengt me op de volgende (beurs)wijsheid: ‘If it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, then it probably is a duck. Als dingen te mooi lijken om waar te zijn, is dat meestal ook het geval.

Beleg voor de lange termijn

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, als belegger moet je altijd beginnen bij de basis. Bestudeer de fundamenten. Wanneer een aandeel in waarde daalt, wil het niet altijd zeggen dat er een goed koopmoment ontstaat. ‘Never catch a falling knife’ is niet voor niets een andere beurswijsheid. Bedenk dat het timen van de markt (bijna) onmogelijk is. Beleggen doe je uiteindelijk voor de lange termijn.