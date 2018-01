Drie bankaandelen om te kopen in januari

2018 zou echter nog een goed jaar voor de sector kunnen zijn, en Matt Frankel, Jordan Wathen en Dan Caplinger van The Motley Fool denken dat met name Goldman Sachs, Zions Bancorp en JPMorgan Chase veel ruimte kunnen hebben om verder te groeien.

Goldman Sachs

Frankel houdt voor januari vooral investeringsbank Goldman Sachs, die in 2017 sterk achterbleef bij de financiële sector, nauwlettend in de gaten. Terwijl het afgelopen jaar de sector met meer dan 19 procent steeg, klom Goldman minder dan 5 procent.

Terwijl een groot deel van Goldman's activiteiten sterk presteerde, was de omzet van de handelsactiviteiten een zwakke plek. In het afgelopen jaar daalden de inkomsten uit de obligatiehandel met 26 procent. Daarmee deed de bank het ook slechter dan vele concurrenten. Simpel gezegd, de volatiliteit van de markt is laag en lage volatiliteit betekent doorgaans lage handelsvolumes.

Ondanks de slechte handelsopbrengsten is de investment banking-omzet van Goldman enorm gegroeid, en heeft de bank een leidende marktaandeel in de begeleiding van aandelenemissies en fusie- en overnames. Daarnaast bloeit de vermogensbeheertak van de bank en is de Marcus-divisie voor consumentenleningen en bankdiensten indrukwekkend gegroeid.

Met een premie van slechts 23 procent van de tastbare boekwaarde is Goldman Sachs een van de minst dure aandelen van de grote banken en het management maakt daarvan gebruik door veel aandelen terug te kopen. Alleen al in het derde kwartaal besteedde de bank meer dan 2 miljard aan de inkoop van eigen aandelen, wat positief is voor langetermijnbeleggers.

"Waar het op neer komt is dat, als de handelsinkomsten zouden omslaan, Goldman Sachs zijn winst zou zien stijgen, en het zou een slimme zet kunnen zijn om nu in te stappen omdat de aandelen nog steeds goedkoop zijn", aldus Frankel.

Zions Bancorp

Volgens Wathen profiteert Zions Bancorp van de stijgende rente en kan de bank profiteren van de marge-uitbreiding, omdat het zijn balans verschuift naar hoger renderende leningen.Zions Bancorp heeft een schat aan niet-rentedragende deposito's die hun waarde beginnen te tonen als de rente stijgt.

Ongeveer 46 procent van de totale deposito's was aan het einde van het laatste kwartaal niet-rentedragend, een van de hoogste percentages van dergelijke deposito's van een beursgenoteerde bank. Een renteverhoging zou de winstgevendheid van Zion moeten vergroten vanwege het simpele feit dat zij geen rente betaalt op bijna de helft van haar depositoverplichtingen.

Naast rentestijgingen, zou Zions zijn inkomsten ook moeten zien oplopen, omdat het contanten en obligaties in zijn portefeuille herleidt naar hoger renderende leningen. Meer dan een kwart van de rentedragende activa zijn vastgeketend in effecten die gemiddeld 2,21 procent per jaar opleveren. De leningen van het bedrijf leveren daarentegen gemiddeld bijna tweemaal zoveel op, ofwel 4,27 procent per jaar. Een verschuiving in de samenstelling van de balans voegt een andere hefboom toe voor de winstgroei.

Het beste van alles is dat het aandeel Zions wordt verhandeld tegen ruwweg 1,6 keer de tastbare boekwaarde, terwijl concurrenten handelen tegen 2 keer de tastbare boekwaarde of meer. "Ik ben van mening dat het waarderingsverschil moet worden gecomprimeerd, omdat de stijgende nettorentemarge het mogelijk maakt dat de werkelijke winstmarge in de bottom line verschijnt, waardoor het aandeel van Zions in 2018 zal stijgen", aldus Wathen.

JP Morgan Chase

JP Morgan Chase heeft een indrukwekkend jaar achter de rug met een totaal rendement van 27 procent in 2017, en de bankgigant lijkt volgens Dan Caplinger in evenwicht te blijven om te profiteren van de gunstige trends in de sector. Dankzij de soepelere regelgeving van de Trump-regering zullen de kosten van de bank dalen. Ook de belastinghervorming heeft het potentieel om JPMorgan in nog grotere mate te helpen dan sommige van zijn concurrenten.

Momenteel staat JP Morgan op nummer 2 op de lijst van 10 meest winstgevende bedrijven in de S&P 500, en hoewel de bank vanwege zijn internationale aanwezigheid blootstaat aan diverse belastingstelsels over de hele wereld, menen velen dat de bank stevig zal profiteren van de verlaging van de vennootschapsbelasting in de VS.

Met grote zakelijke klanten die waarschijnlijk ook profiteren van de belastinghervorming, is JP Morgan goed gepositioneerd om te profiteren van wat mogelijk een nieuwe periode van bloei zou kunnen zijn voor de financiële sector. "Dat heeft de aandelen al naar nieuwe recordhoogten gestuurd, maar het lijkt erop dat er meer ruimte is voor een verdere koerswinst als de omstandigheden zo goed blijven als ze nu zijn", aldus Caplinger.

