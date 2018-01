Warren Buffett ziet het slecht aflopen met bitcoin

"In termen van cryptovaluta in het algemeen, kan ik met bijna zekerheid zeggen dat ze tot een slecht einde zullen komen", zegt de voorzitter en CEO van investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway tegen Cnbc.

"Wanneer het gebeurt en hoe, dat ik weet het niet," zei Buffett. "Als ik een vijfjarige putoptie op alle cryptovaluta zou kunnen kopen dan zou ik dat graag doen, maar ik zou nooit short gaan op de waarde van een munt."

Buffett zei ook dat hij geen shortpositie, waarmee gegokt wordt op een koersdaling, zou innemen op bitcoin-futures. "We bezitten geen enkele cryptomunt, we zitten niet short en zullen ook nooit een shortpositie nemen in cryptomunten."

Al genoeg problemen

"Ik krijg al genoeg problemen met dingen waarvan ik denk dat ik daar iets vanaf weet," voegde hij eraan toe. "Waarom zou ik een long- of shortpositie moeten innemen in iets waarvan ik niets weet." Ook Buffett's rechterhand, Charlie Munger, uitte kritiek op het speculatieve karakter en de bubbelachtige trekken van bitcoin.

Het is niet de eerste keer dat Buffett en Munger zich negatief uitlaten over bitcoin. Buffett noemde bitcoin eerder al een "fata morgana" en Munger vergeleek het met "rattengif".

Dimon keert op schrede terug

Jamie Dimon, bestuursvoorzitter van de Amerikaanse bank JPMorgan Chase, draaide daarentegen eerder deze week zijn kritiek op cryptomunten terug. In september noemde Dimon bitcoin nog een "fraude".

De waarde van bitcoin is de afgelopen twaalf maanden meer dan 1.500 procent gestegen. De cryptomunt stond donderdag wel onder druk nadat bekend werd dat Zuid-Korea de handel in cryptovaluta wil gaan verbieden. Het land is een van de grootste markten voor de handel in digitale valuta.