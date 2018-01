Beleggers in grondstoffen zien tij keren

Evy Hambro, beheerder van het BlackRock World Mining Fund, belegd vermogen 6,4 miljard dollar, constateert dat de gebrekkige investering van mijnbedrijven in combinatie met de wereldwijde economische groei voor een sterke prijsstijging heeft gezorgd.

De kasstroom en de winstmarges in de sector zijn volgens Hambro geëxplodeerd. Vanaf 2011 heeft de sector het zwaar gehad. Het fonds van Hambro had vijf jaar een negatief rendement. In 2015 was sprake van een negatief rendement van 41 procent.

In totaal ging 1400 miljard aan aandeelhouderswaarde in rook op. Afgelopen jaar was het al anders. De markt als geheel liet een stijging zien van 15 procent, terwijl het BlackRockfonds van Hambro een rendement had van 31 procent.

Ruimte voor belonen aandeelhouders

De verwachting van Hambro is dat het positieve sentiment aanhoudt. "We zien uit naar het moment dat bedrijven ons gaan betalen voor het geduld dat we hebben gehad", aldus Hambro. Bedrijven hebben in de afgelopen jaren noodgedwongen een groot deel van hun schulden afgelost.

Daardoor is er nu ruimte om aandeelhouders te belonen, denkt Hambro. Bedrijven moeten ervoor waken om massaal te gaan investeren. Hij denkt dat een gedisciplineerde aanpak noodzakelijk is waarbij alleen wordt geïnvesteerd in projecten waarvan het duidelijk is dat een aantrekkelijk rendement kan worden behaald.

Veel beleggers zijn nog niet bekomen van de schokken van de slechte jaren. De waardering van de sector is negatief. Veel beleggers hebben het belang van grondstoffen onderwogen in hun portefeuille, weet Hambro. De prijzen van koper, nikkel en ijzererts stijgen echter nog altijd en zorgen volgens Hambro voor enorme rendementen. Hij ziet het als dé arbitrage mogelijkheid in de markt van dit moment.

