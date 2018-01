Blijft beleggen in 2018 aantrekkelijk?

Dat schrijft Loege Schilder, mede-oprichter van Care IS, in zijn column op Belegger.nl

Afgelopen jaren zijn de koersen van aandelen flink opgelopen. Dit geldt met name voor de Amerikaanse beurzen. We zien de angst voor correcties toenemen wanneer dergelijke rally's langer aanhouden. Zijn aandelen inmiddels te duur geworden of is er ruimte voor verdere groei?

Het huidige investeringsklimaat is gunstig en wordt gekenmerkt door solide economische groei, lage rentestanden en een lage inflatie. Zowel voor ontwikkelde als opkomende markten zie ik op korte termijn geen beren op de weg. Opkomende markten zullen daarnaast waarschijnlijk profiteren van herstellende grondstofprijzen. Uiteraard zijn er altijd risico's, maar ik vind de vooruitzichten positief.

Solide bedrijfsresultaten

Op basis van de nog steeds stijgende bedrijfsresultaten acht ik de stijgende aandelenkoersen niet ongegrond. Groeiende bedrijfswinsten kunnen immers worden toegevoegd aan het eigen vermogen of worden geïnvesteerd in winstgevende projecten. Op dit moment zijn er weinig voortekenen voor lagere winstgroei (al is dit natuurlijk geen garantie).

Ondanks de hoge waardering zijn ook de vooruitzichten van Amerikaanse aandelen goed. Deze kunnen de komende tijd profiteren van ingevoerde deregulering, belastinghervorming en het beleid van president Donald Trump om de Amerikaanse dollar te verzwakken. De vooruitzichten voor de eurozone en Japan zijn vanwege de lage waardering nog gunstiger.

Door het ruime monetaire beleid van centrale banken wordt de beleidsrente kunstmatig laag gehouden en vloeit er extra geld in de kapitaalmarkt. Het gevaar bestaat dat de centrale banken de rente onverwacht snel verhogen. De gunstige invloeden draaien in dat geval abrupt, met negatieve consequenties voor meerdere beleggingscategorieën.

Daarom monitor ik de ontwikkelingen op dit gebied scherp. Ik verwacht dat de Amerikaanse Fed het beleid zal voortzetten om de beleidsrente geleidelijk terug te brengen naar een iets hoger niveau. De ECB en de Bank of Japan hanteren nog steeds een zeer ruim beleid.

Politieke ontwikkelingen

Politieke ontwikkelingen kunnen zowel positieve als negatieve uitwerkingen hebben op de financiële markten. Het behoeft geen uitleg dat een escalatie van de spanningen met Noord-Korea negatief zal uitpakken voor de aandelenbeurzen.

Ook is president Donald Trump een onvoorspelbare factor. Het laatste voorbeeld hiervan is het besluit de Amerikaanse ambassade in Israël te verplaatsen naar Jeruzalem. Beleggers houden in de regel niet van risico.

Om terug te komen op de titel van deze column: ik vind de huidige economische omstandigheden aantrekkelijk om te blijven investeren en verwacht op de korte termijn geen veranderingen. De aanhoudende groei van aandelenkoersen wordt ondersteund door stijgende bedrijfsresultaten in een gunstige economische omgeving die wordt gekenmerkt door lage rentes en inflatie.

Het blijft hierbij belangrijk om potentiële bedreigingen zoals politieke ontwikkelingen en de renteontwikkelingen niet uit het oog te verliezen, zo besluit Schilder.