'Correctie moeilijk voor te stellen door euforie'

Dat schrijft Bloomberg.

De bullmarkt, die nu in zijn negende jaar zit, heeft volgens de beleggingsstrategen van de Amerikaanse bank Morgan Stanley echter eindelijk het punt van euforie bereikt.

Verontrustend

"We hebben nu een totale omslag gezien waarbij mensen het moeilijk hebben om zich zelfs voor te stellen hoe de markt zou kunnen teruglopen", schreven ze in een rapport. "We moeten toegeven dat de snelheid en meedogenloosheid van de beweging een beetje verontrustend is."

En het zijn niet alleen de professionele beleggers op Wall Street die optimistisch zijn. Ongeveer 60 procent van de individuele beleggers denkt dat de aandelenmarkt de komende zes maanden zal stijgen. Dat is het hoogste percentage sinds 2010, volgens een onderzoek van de American Association of Individual Investors. Voor elke 'bearish' investeerder zijn er bijna vier 'bulls' (beleggers die een stijging van de markt verwachten).

Doemvoorspellingen

Misschien komt het doordat veel doemvoorspellingen niet zijn uitgekomen, maar Amerikaanse beleggers vinden het nu moeilijk om te gokken dat de rally stoom verliest. Met een daling van het aantal shortposities, waarmee gegokt wordt op een koersdaling, is de netto-leverage bij institutionele beleggers de afgelopen maanden gestaag gestegen tot het hoogste niveau sinds 2015.

Daarnaast zijn de shortposities op de grootste indextracker die de S&P 500 volgt gedaald tot het laagste niveau ooit, terwijl de shortposities op het grootste fonds voor opkomende markten het laagst zijn in meer dan een jaar, volgens cijfers van IHS Markit.

Sell-side

Ook de zogenoemde sell-side analisten zijn optimistisch. Sell-side analisten werken meestal voor banken en schrijven rapporten voor klanten, terwijl buy-side analisten veelal in dienst zijn van pensioenfondsen of hedgefondsen.

Zo is de sell-side indicator van Bank of America, die het gemiddelde van de aandelenaanbevelingen van Wall Street strategen gebruikt, voor de derde opeenvolgende maand gestegen naar het hoogste niveau in zes jaar tijd. Hoewel het nog geen verkoopsignaal heeft bereikt, zal de indicator in dit tempo tegen het einde van januari een kantelmoment bereiken, aldus de strategen van de bank.

Aangezien de Cboe-volatiliteitsindex van optieprijzen bijna in de buurt zit van een historisch dieptepunt, is het geen verrassing dat de positionering in de optiemarkt hints van uitbundigheid bevat. De verhouding van 'bearish' tot 'bullish' opties is op het laagste niveau sinds 2014, op basis van de maandgemiddelden gevolgd door Cboe. In de afgelopen 20 dagen waren er gemiddeld 1,8 call-opties voor elke put.

Beurzen overbought

Het ultieme euforische signaal komt van de relatieve sterkte-index, die de omvang en snelheid van prijsschommelingen bijhoudt. De 14-daagse relatieve sterkte-index voor de S&P 500 Index, de MSCI Asia Pacific Index, de MSCI World Index, de Nikkei en MSCI Emerging Markets Index bevinden zich allemaal in het overbought-gebied.