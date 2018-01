Beleggersoptimisme nadert euforie

Het optimisme op de aandelenmarkten is groter dan ooit. Dat is volgens de Amerikaanse financiële website Marketwatch genoeg reden om de markt met grote voorzichtigheid te benaderen.

Of zoals Warren Buffett zegt: “Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful.”

Optimistische beleggers

Zowel particuliere beleggers als professionele beleggers zijn extreem optimistisch. Volgens een onderzoek van AAII verwacht 59,8 procent van de Amerikaanse professionele beleggers dat de koersen over zes maanden hoger zullen zijn dan op dit moment. Dat is 30,5 procent meer dan medio november en het hoogste niveau van de afgelopen zeven jaar.

Deutsche Bank meldde recent dat particuliere beleggers de huidige marktomstandigheden als 'de beste ooit' beschouwen. Dat blijkt onder andere uit de hoeveelheid geld die geleend wordt om het kopen van aandelen te financieren.

Sterke fundamentals

Er is volgens Marketwatch ook wel aanleiding voor het optimisme. De winstcijfers van bedrijven zijn uitstekend. De nieuwe belastingmaatregelen in de Verenigde Staten betekenen dat de winsten waarschijnlijk verder zullen stijgen. Daarnaast is sprake van een economische groei die zich vrijwel overal ter wereld manifesteert. Dat geldt ook voor de werkgelegenheid, die met name in de Verenigde Staten zeer robuust doorgroeit.

De goede gang van economische zaken heeft er mede toe geleid dat de aandelenmarkten recordniveaus bereiken. Deze stijging gaat bovendien gepaard met een extreem lage volatiliteit.

Contra-indicator

Maar de ervaring leert volgens Marketwatch dat overoptimisme de opmaat is voor tegenvallende rendementen. Het optimisme was ook in 1976 torenhoog. Het jaar daarop daalde de S&P 500-index met 11,5 procent.