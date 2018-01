'Cryptomarkt gaat eerst crashen, dan consolideren'

Charles Hoskinson, mede-oprichter van cryptomunt Ethereum, heeft echter zijn bezorgdheid geuit over de "onrealistische" cryptovalutaprojecten die de markt betreden.

Crash

"Mijn persoonlijke mening is dat we na een crash een consolidatie zullen zien", zegt Hoskinson tegen Cnbc. Hoskinson leidt nu blockchain-onderzoeksbureau IOHK, maar was eerder verantwoordelijk voor Ethereum, dat de onderliggende technologie voor de cryptomunt ether, ook bekend als ethereum, ontwikkelt.

Blockchain, de technologie die ten grondslag ligt aan cryptovaluta, registreert alle transacties van een digitale valuta op een verspreid netwerk in plaats van één gecentraliseerde server.

Ook minder bekende munten stijgen snel

Alternatieve cryptomunten - waaronder Cardano, een munt onder toezicht van het bedrijf van Hoskinson - zijn de afgelopen weken flink gestegen. Zo wist Ripple in december kortstondig ether in te halen als de op een na grootste cryptovaluta. Ook minder bekende digitale munten stegen tot ongekende niveaus, waarmee de totale marktwaarde van alle cryptomunten bij elkaar uitkwam op bijna 1 biljoen dollar.

Volgens Hoskinson zal de markt voor cryptovaluta versterken nadat de vele bitcoin-alternatieven die geen substantie hebben zullen falen.

"Wat er zal gebeuren is dat veel van deze ondernemingen die geen sterke fundamenten hebben, geen goede technologie hebben, of gewoon onrealistische projecten zijn, uiteindelijk tegen een grote muur oplopen die ze niet kunnen overwinnen. En je zult zien dat veel van deze projecten zullen falen."

Veel geld achter de hand

Hoskinson voegde er wel aan toe dat veel van deze cryptovalutaprojecten mogelijk niet snel zullen mislukken omdat ze voldoende geld achter de hand hebben om zichzelf enige tijd te kunnen onderhouden.

"Het probleem is dat veel van hen veel geld hebben. Het is echt moeilijk om te mislukken als je slechts 5 of 10 miljoen dollar investeert per jaar, terwijl je 1 miljard dollar aan kapitaal hebt."

Dogecoin

Een ander voorbeeld van de cryptogekte is Dogecoin. Deze cryptomunt werd in 2013 geïntroduceerd als een grap en zag afgelopen weekeinde zijn marktwaarde toenemen tot 2 miljard dollar. Dat was slechts enkele dagen na het behalen van 1 miljard dollar.

Ook dentacoin, een op tandheelkundige zorg gerichte digitale valuta die zichzelf "de blockchain-oplossing voor de mondiale tandheelkundige industrie" noemt, overtrof afgelopen weekeinde kortstondig de 2 miljard dollar aan marktkapitalisatie, blijkt uit gegevens van Coinmarketcap.

De oprichter van Dogecoin, Jackson Palmer, uitte vorige week al zijn bezorgdheid dat de virtuele munt die hij heeft helpen maken zo'n hoge waardering heeft bereikt, ondanks het feit dat het project al meer dan twee jaar geen software-update heeft uitgebracht.

1 miljard dollar

"Ik heb veel vertrouwen in het ontwikkelteam van Dogecoin Core om de software stabiel en veilig te houden, maar ik denk dat het veel zegt over de status van de cryptomarkt in het algemeen dat een valuta met een hond erop en die geen software-update heeft uitgebracht in meer dan twee jaar een marktwaarde heeft van 1 miljard dollar", zei Palmer op Twitter.

