'Europese aandelen zullen inhaalslag voortzetten'

Dat zegt portefeuillebeheerder Dylan Ball van Templeton Global Equity Group in zijn beleggingsvooruitzichten voor dit jaar.

"Het ziet ernaar uit dat Europa de draad weer heeft opgepikt. Voor de eerste keer sinds de wereldwijde financiële crisis van 2007-2009, ziet het ernaar uit dat de Europese economie sterk genoeg lijkt om op eigen kracht verder te gaan, en niet langer aan het infuus van de centrale banken hoeft te hangen", aldus Ball.

En aangezien de bedrijfswinsten nog een heel stuk onder het vorige piekniveau noteren en de waarderingen per november 2017 fair lijken, gelet op het aantrekkelijkere economische klimaat, denkt de portefeuillebeheerder dat Europese aandelen in 2018 mogelijk opnieuw sterk zullen presteren.

Wegebbende politieke zorgen

Het wereldwijde economische herstel werd volgens Ball in 2017 zelfondersteunend, en hij verwacht dat de groei zowel in Europa als de rest van de wereld gezond zal blijven in 2018.

Enkele factoren liggen aan de grondslag van de verbeterde vooruitzichten voor de meeste Europese economieën, zoals de sterke binnenlandse consumptie, het einde van de begrotingsbesparingen en de verbeterde financieringsvoorwaarden.

"De inflatie is voorlopig laag gebleven, maar we verwachten dat ze uiteindelijk zal aantrekken naarmate het herstel zich doorzet", aldus Ball.

VK is uitzondering

Het Verenigd Koninkrijk is hierop een uitzondering gebleken, aangezien de binnenlandse vraag zwak is gebleven in de nasleep van de brexitstem van 2016. Door een zwakkere munt en de daaruit voortvloeiend stijgende inflatie hebben consumenten hun koopkracht zien afnemen.

Hoewel deze invloed begint af te nemen naarmate het Britse pond weer herstelt, is het waarschijnlijk dat de economische context erg onzeker blijft, aangezien de moeilijke onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie rond de brexit ook in 2018 zullen aanhouden.

Doorgaans is de politieke factor minder gaan wegen op de Europese markten. "We verwachten dat de spanningen in Spanje rond de onafhankelijkheid van Catalonië uiteindelijk zullen wegebben, en denken dat het onwaarschijnlijk is dat er in Italië in 2018 een populistische regering op de been komt nadat er onlangs veranderingen werden gemaakt aan de verkiezingswetten."

Beleidsverandering centrale banken

Nu het economische klimaat verbetert, ziet het ernaar uit dat het wereldwijde monetaire beleid in nieuw en onbekend vaarwater terechtkomt. Voor de eerste keer sinds het uitbreken van de financiële crisis zien we dat de vier belangrijkste centrale banken geleidelijk het monetair beleid beginnen te verstrakken, maar wel in uiteenlopende mate.

"We denken dat de financiële markten goed overweg zullen kunnen met deze evoluties. Hoewel deze evoluties in historisch opzicht ongezien zijn, zullen we de onverwachte gevolgen van de radicale afbouw van de Fed-balans en de beperktere inkoopprogramma's van de ECB met argusogen opvolgen", aldus Ball.

De portefeuillebeheerder houdt eveneens de Amerikaanse economie in de gaten. Daar kan een onverwachte afkoeling van de groei of een forse stijging van de rentevoeten van langer lopende obligaties, gelet op de meer gevorderde verstrakking, gevolgen hebben voor de Europese economische vooruitzichten.

Bedrijfswinsten

In tegenstelling tot de Verenigde Staten, waar de bedrijfswinsten hun piekniveau van voor de financiële crisis al hebben overtroffen, hinken Europese bedrijfswinsten achterop. Volgens cijfers van FactSet bedragen de winsten van Europese bedrijven op 30 september 2017 iets meer dan de helft van hun vorige piek, waardoor er heel wat ruimte is voor een inhaalbeweging.

Naarmate de inflatie begint te stijgen, verwacht Templeton dat de winst per aandeel, vooral in de meer cyclische marktsectoren, de komende jaren mee zal volgen.

Waarderingen

De waarderingen van Europese aandelen per november 2017 leken volgens Ball aantrekkelijk te zijn in vergelijking met die van de Verenigde Staten, maar waren niet per se goedkoop in historisch opzicht. "Onze analyse geeft aan dat de koers-winstverhoudingen in Europa erop wijzen dat de markt de verbeterde economische en winstgroei heeft verrekend, maar niet euforisch is geworden."

Bovendien is de huidige bullmarkt in Europa breder gedragen dan in andere regio's, wat als een goed teken kan worden beschouwd voor de duurzaamheid van het marktpotentieel.

Goede aandelenkeuze belangrijker dan ooit

Het laatste decennium hebben de markten zich volgens Ball doorgaans gericht op de korte termijn, ten koste van de middellange en lange termijn. "We geloven dat dit soort markt kansen heeft gecreëerd voor tegendraadse beleggers die de volatiliteit op korte termijn kunnen uitzitten."

"We zien nog steeds kansen in Europa, maar nu de markt sterk is gestegen en de waarderingen volgens ons fair zijn, zal een goede aandelenkeuze in 2018 belangrijker worden dan ooit."

