Drie van de best presterende aandelen aller tijden

Dat meldt The Motley Fool. Deze bedrijven zijn vaak winstgevend, presteren regelmatig beter dan de S&P 500 en hebben andere unieke sterke punten die hen tot de best presterende aandelen ooit hebben gemaakt. Merkkracht en een gewenst product of dienst behoren tot de kwaliteiten die de drie topbedrijven die onder de loep zijn genomen met elkaar verbinden.

Hoewel er geen definitieve lijst bestaat van de best presterende aandelen ooit - hebben Coca-Cola, Altria en Amazon.com allemaal geweldige resultaten opgeleverd over hun geschiedenis. Zo boekte Coca-Cola sinds 1919 met meer dan 1.000.000 procent in waarde gestegen. Altria klom sinds 1970 met bijna 29.000 procent en Amazon is sinds 1997 met 61.600 procent in waarde gestegen.

Coca-Cola

Coca-Cola was een van de best presterende aandelen in de 20e eeuw toen het bedrijf een aantal concurrentievoordelen opbouwde in frisdranken. De merknaam is uitgegroeid tot een van de meest waardevolle ter wereld. Coca-Cola is de eerste drank waar veel mensen over de hele wereld aan denken als ze iets willen drinken, dankzij tientallen jaren van succesvolle reclame en de populariteit van de oorspronkelijke formule.

Coca-Cola heeft dezelfde strategie gebruikt voor het opbouwen van vergelijkbare merken, zoals Sprite en Fanta, als ook voor jongere merken die het onlangs heeft overgenomen, waaronder Vitamin Water.

Ongetwijfeld net zo belangrijk als de merkenportfolio van het bedrijf, is de distributieketen en de marketingkracht, waardoor het bedrijf een wereldwijde toeleveringsketen heeft gecreëerd die het helpt bij het in de markt zetten van kleinere drankmerken die zijn overgenomen.

Beurslegende Warren Buffett, de grootste investeerder in Coca-Cola via zijn investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway, zei ooit: "Als je me 100 miljard dollar zou geven om het frisdrankleiderschap van Coca-Cola weg te nemen, dan zou ik het teruggeven en zeggen dat het niet kan worden gedaan." Dat is een bewijs van de unieke merkmacht van Coca-Cola.

Altria

De eigenaar van Marlboro, dat werd afgesplitst van Philip Morris International heeft een vergelijkbare formule als Coca-Cola naar succes gebruikt. Net als Coca-Cola in de frisdrankmarkt, is Marlboro verreweg het populairste sigarettenmerk ter wereld, met 472 biljoen verkochte sigaretten vorig jaar, vergeleken met 107 biljoen voor de nummer 2 Lucky Strike. In de Verenigde Staten zijn de verkopen van Marlboro groter dan de acht andere grote merken tezamen.

Het is niet verwonderlijk dat die populariteit, samen met het distributie- en marketingbereik van het bedrijf, de aandelen in de afgelopen 50 jaar tot de beste op de markt hebben gemaakt. Een in 1968 in Altria geïnvesteerde dollar leverde in 2015 6.638 dollar, inclusief herinvestering van dividenden. Dat is goed voor een totaal rendement van 663.700 procent of 20,6 procent per jaar.

De verslavende aard van tabak en het gebrek aan innovatie hebben ertoe bijgedragen dat Altria zo winstgevend is, en zelfs met dalende rokersaantallen is het bedrijf erin geslaagd te groeien, omdat het gemakkelijk in staat is geweest om de prijzen te verhogen.

Amazon.com

In tegenstelling tot Altria en Coca-Cola is Amazon.com geen consumentengoederenbedrijf. De techgigant profiteert vooral van zijn pionierspositie in de golf van nieuwe technologieën, waaronder e-commerce, cloud computing, Kindle e-books en e-readers en spraakgestuurde technologie met producten als Alexa en Echo.

Net als Altria en Coca-Cola heeft Amazon een wereldwijd merk en een sterke reputatie opgebouwd op het gebied van lage prijzen, uitstekende klantenservice en innovatie met initiatieven zoals het Prime-loyaliteitsprogramma.

Amazon is het bewijs van hoe een 'verstorend' bedrijf met slim leiderschap, actief in een snelgroeiende markt, een enorm rendement kan opleveren voor de aandeelhouders. Er zijn verschillende vergelijkbare bedrijven in technologie, waaronder Netflix, Apple, Alphabet en Facebook, maar Amazon, dat in 1997 nog klein bedrijf was, heeft het beste rendement van deze groep behaald.

Wat ook opvalt aan Amazon is dat het bedrijf nauwelijks winstgevend is. Maar beleggers hebben de winst doorberekend, omdat de concurrentievoordelen zo groot zijn, de omzet zo snel groeit en steeds nieuwe markten worden aangeboord - zoals bij de overname van Whole Foods.

Het zal niet makkelijk zijn om de volgende blockbuster-aandelen te vinden die het net zo goed zullen doen als een van deze drie topbedrijven, maar de focus op merkkracht en concurrentievoordelen - zoals die van Coke, Altria en Amazon - is een goed begin.