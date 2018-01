Begin 2018 goed met het bitcoinwoordenboek

Op Twitter, Telegram of Reddit komen vaak woorden of afkortingen voorbij waar voor een leek geen touw aan vast te knopen is. Om dit in 2018 te voorkomen zijn hier alvast de belangrijkste begrippen op een rijtje gezet.

Altcoins

Ookwel Alternate coin genoemd. Iedere token anders dan bitcoin is een altcoin. Bitcoin is de belangrijkste index voor de cryptocurrency-markt. Als de koers van bitcoin stijgt, gaan andere munten ook omhoog. Als de koers van bitcoin naar beneden gaat, doen andere munten dit ook. Dit is de reden dat alle alts (over het algemeen) in bitcoins worden uitgedrukt in plaats van in dollars. Bitcoin is dus de benchmark.

ATH

Deze afkorting staat voor All Time High. Deze term heeft u de afgelopen tijd vast vaak voorbij zien komen. Iedere keer dat de (bitcoin)koers een nieuw hoogtepunt bereikt, valt deze term. De afkorting staat voor het feit dat de koers nog nooit eerder zo hoog geweest is.

Bearwhale

Een bearwhale is een handelaar die bearish is over de prijs van bitcoin. Een bearwhale is een gevaarlijke speler. Deze partij kan in sommige gevallen invloed uitoefenen op de koers. Dit kan hij of zij doen door grote hoeveelheden bitcoin aan te bieden op de open markt. Hierdoor daalt de prijs van bitcoin voor iedereen.

Sinds de livegang van bitcoin is dit fenomeen pas één keer waargenomen. Dit was in oktober 2014 op de Sloveense Bitstamp exchange. De Bearwhale was aan het proberen om 30,000 aan bitcoin met één order te dumpen – destijds slechts 9 miljoen dollar – inmiddels 450.000.000 dollar.



Helaas voor de Bearwhale werden al zijn bitcoins opgekocht en werd hij afgeslacht door hodlers (zie ook de H) en bulls. Het verslaan van de bearwhale werd groots gevierd en er werd zelfs een schilderij van gemaakt.

Bag holder

Een bag holder is iemand die een cryptocoin heeft gekocht en deze eigenlijk te lang aangehouden heeft. Vaak heeft de bag holder het ultime verkoopmoment gemist, waardoor de coins op het moment van spreken niets meer waard zijn.

Daarnaast wordt er met deze term vaak gerefereerd naar de pump and dump scams van coins met een zeer lage marketcap, deze stijgen in het begin vaak in waarde. Wanneer zij echter te lang aangehouden worden zijn ze in vele gevallen niet zo veel meer waard. Ook wordt de term soms gebruikt voor mensen die langetijd fiatgeld aan houden.

BTFD

“Buy the fucking dip.” Deze term wordt genoemd wanneer de menigte angstig is en van gekkigheid maar verkoopt, juist wanneer de dip plaatsvond. Dit is het moment dat de traders inhaken om TFD te kopen.

Circulating Supply

Wanneer het gaat om valuta’s en tokens is het van belang om te weten hoe veel munten er in omloop zijn. Dit kan worden afgezet tegen de munten die eerder in omloop waren, waardoor de schaarste en dus de prijs kan worden bepaald.

FOMO

Ook wel Fear Of Missing Out genoemd. Fear of missing out omschrijft een gevoel dat traders vaak hebben: het gevoel iets te missen. U ziet een cryptomunt razendsnel stijgen en bezit deze munt zelf nog niet.

Omdat de cryptomarkt veelal wordt gedreven door emoties, is FOMO een goede factor om rekening mee te houden wanneer koersbewegingen plaatsvinden.

Fud

Fud is de verkorte vorm van de termen angst, onzekerheid en twijfel. Vaak zijn er mensen die fud verspreiden onder handelaren, meestal social influencers.

Hodl

Een spelfout van hold die viral ging en houden betekent. Deze term wordt gebruikt voor een cryptohandelaar die een munt koopt en niet de intentie heeft om deze in de nabije toekomst te verkopen. Inmiddels ook gebruikt als afkorting: Hold On for Dear Life.

ICO

Verkorte vorm voor Initial Coin Offering. Een ICO is het zelfde als een IPO maar dan voor cryptomunten. Deze munten worden aangeboden voordat ze verhandelbaar zijn op exchanges. U koopt crypto's tijdens een ICO, met het doel om deze na livegang op een exchange met winst te verkopen.

Moon of “To The Moon”

Extreme bullish beweging van een cryptomunt. Bitcoin-traders roepen dit vaak wanneer ze bitcoin skyhigh willen zien gaan.

Pump & Dump

Een terugkerend fenomeen waarin een cryptomunt een prijsstijging laat zien, gevolgd door een enorme crash. Dergelijke bewegingen worden vaak toegeschreven aan een laag volume, vandaar de Pump. Traders die pumpen, kopen met grote volumes.

Door de FOMO van de niet-geïnformeerde cryptohandelen dumpen deze traders vervolgens hun crypto's voor een hogere prijs. Zij hebben als het ware de prijs van de munt gepumpt en dumpen daarna al hun coins.

Rekt

Betekend vernietigd of geruïneerd. Een trader op Reddit noemde deze term ooit na een van de tot dan toe grootste bitcoin crashes. “MOMENT OF SILENCE FOR ALL OF THOSE #REKT ON MARGIN CALLS.”

Shil

Het ongevraagd aanprijzen van een coin. Traders die een munt hebben gekocht, hebben er belang bij het shillen van een coin. Ook wel shilling genoemd, in de hoop dat het publiek geïnteresseerd is in die munt en deze ook koopt, zodat de prijs omhoog gaat.

Weakhands

Traders die niet geduldig kunnen zijn en met verlies verkopen als de markt een dip(je) maakt.

Whale

Een trader met een zeer groot vermogen in een bepaalde coin. Whales zijn vaak bullish op een bepaalde coin en hebben dan meestal ook dusdanig veel invloed dat zij de prijs kunnen pumpen.