'Beursfeestje gaat door, maar niet zonder risico'

James Norman, voorzitter van QS Investors, een dochteronderneming van Legg Mason, voorspelt een breed beleggingslandschap met voldoende groei-opportuniteiten in ontwikkelde en opkomende landen. Welke sectoren in 2018, en daarna, het voortouw zullen nemen is de vraag – en een reden voor diversificatie.

"We gaan er niet van uit dat de rally veel zal vertragen", zei Norman. "Voor 2017 presteerden de opkomende markten slechter dan de ontwikkelde markten – vooral de VS – op een niveau dat we sinds de jaren 90, met de Aziatische financiële crisis, niet meer hadden gezien."

"De opkomende markten bevinden zich nu uiteraard in een totaal andere situatie dan in de jaren 90. Tijdens deze periode presteerden de opkomende markten gedurende meerdere jaren ondermaats. Het is tijd om deze trend te keren."

'Outperformance zet zich voort'

De globale markten hebben een schitterend jaar achter de rug en volgens Norman kan de komende één tot drie jaar die outperformance zich voortzetten.

"De waarderingen zijn aantrekkelijker. De groei is zeer aantrekkelijk. Het groeipercentage in de opkomende markten is bijna het dubbele van dat in de ontwikkelde markten. We denken dat ze zullen blijven outperformen."

Onverschilligheid

Beleggers zijn volgens Norman wel erg onverschillig geworden. "Ik denk niet dat het nieuws zelf de markten zal doen dalen, maar eerder de perceptie van dat nieuws bij de mensen, en de manier waarop ze reageren wanneer ze bezorgd zijn."

"Het ziet er inderdaad allemaal erg positief uit, maar er zijn zeker een heleboel factoren die de situatie kunnen laten ontsporen en die zouden voor een groot deel te maken kunnen hebben met de reactie van de mensen."

Jack P. McIntyre, beheerder van vastrentende portefeuilles bij Brandywine Global, deelt die mening. "Ik weet niet of we op volle toeren draaien, maar veel zal het niet schelen. Er is een brede basis, zodat zelfs de ontwikkelde wereld een bijdrage levert. Ik denk niet dat dat gaat veranderen, er is voldoende voorwaartse beweging."

Protectionisme

Er zijn volgens McIntyre altijd risico's, zoals protectionisme. "Wanneer China een denkfout maakt, te veel vertraagt en dit niet aanpakt, betekent dat een risico. Ik denk niet dat dat volstaat om het momentum van positieve globale groei te laten ontsporen."

"Zonder veel inflatoire druk zal de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) niet te snel monetaire steunmaatregelen intrekken. Hetzelfde geldt voor de Europese Centrale Bank en de Bank van Japan. Het globale monetaire beleid is niet zo stimulerend als het ooit was, maar het is allesbehalve restrictief."

Renteverhogingen VS

Volgens Mark S. Lindbloom, beheerder van vastrentende portefeuilles bij Western Asset Management, zijn er een paar zaken die de markten kunnen verrassen. Ten eerste zou het kunnen dat de groei sterker is en de Fed agressiever moet reageren dan verwacht.

Ook krijgt de Fed een nieuwe voorzitter en de markten weten nog niet precies hoe hij zal omgaan met dergelijke druk. "En we weten niet hoe de markten en wereldeconomieën zullen reageren op hogere rentevoeten. Dit kan een nieuwe wereld zijn, met nominale groei en inflatie", aldus Lindbloom.

Een tweede bron van bezorgdheid is dat de groei in de loop van 2018 wel eens veel zwakker zal zijn dan verwacht en de economie sneller dan verwacht reageert op de renteverhogingen.

Ten derde is er de impact, zowel bewust als onbewust, op de Amerikaanse wetgeving inzake fiscale hervormingen. "We vermoeden dat dat begin 2018 zal zijn. Wat zijn de potentiële negatieve gevolgen daarvan? Dat zullen we heel nauwgezet in de gaten moeten houden", waarschuwt Lindbloom.

Inflatie

Jeffrey Schulze, beleggingsstrategist bij ClearBridge Investments, denkt dat alleen de inflatie een domper op de feestvreugde kan betekenen. Als de inflatie in de VS en Europa sterker stijgt, zullen beide centrale banken een beetje agressiever moeten optreden. Is dat het geval dan zullen de vastrentende markten vanzelfsprekend hun rente herzien, net als de aandelenmarkten.

Een bron van bezorgdheid is volgens Schulze Europa, en wat de ECB zal doen met de kwantitatieve versoepeling (QE). Een geleidelijke afbouw en aanstalten maken om de markten te verlaten kan volgens hem grotere gevolgen hebben dan verwacht.

"Laten we niet vergeten dat nu wereldwijd obligaties ter waarde van 8 biljoen dollar een negatieve rente hebben", aldus Schulze. "Je betaalt momenteel voor het privilege om die obligaties te bezitten, dat is ongeveer 17 procent van alle globale obligaties. Een revaluatie van deze obligaties zou wel eens een domino-effect op de markt als gevolg kunnen hebben."