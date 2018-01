'2018 kan nieuw dividendrecord opleveren'

Dat schrijft MarketWatch.

Volgens gegevens van S&P Dow Jones Indices bedroegen de netto-dividendverhogingen, het bedrag van de totale dividendverhogingen minus de dalingen, van Amerikaanse gewone aandelen in 2017 37,1 miljard dollar.

Er was een totale toename van 49,6 miljard dollar in het jaar, vergeleken met 43,9 miljard dollar in 2016, terwijl de dalingen 12,5 miljard dollar bedroegen, ten opzichte van 20,2 miljard dollar een jaar eerder.

Over het algemeen keerden de bedrijven in de S&P 500 een recordniveau van 419,8 miljard dollar aan dividend uit aan aandeelhouders in 2017. In 2016 was dat 397,2 miljard dollar.

Zesde recordjaar

"Het was het achtste opeenvolgende jaar van hogere betalingen en het zesde opeenvolgende recordjaar van uitbetalingen", zei Howard Silverblatt, senior indexanalist bij S&P Dow Jones Indices. En de voorwaarden zijn volgens Silverblatt gunstig voor 2018 om weer een recordjaar te worden.

In het vierde kwartaal stegen de netto-dividendverhogingen met 4,5 miljard dollar, wat een vertraging betekende ten opzichte van eerdere kwartalen. De netto-stijgingen bedroegen 8,9 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2016 en kwamen in het derde kwartaal van 2017 uit op 15 miljard dollar.

Een deel van de achterblijvende zwakte in het vierde kwartaal was te wijten aan het feit dat financiële bedrijven goedkeuring van de regelgevende instanties kregen om hun dividend in het derde kwartaal te verhogen. De sector vertegenwoordigde meer dan 45 procent van de stijging in het derde kwartaal.

Dividendverlaging

Er werden 801 dividendverhogingen gerapporteerd in het vierde kwartaal, een stijging van 2,2 procent ten opzichte van de 784 stijgingen die werden aangekondigd in de laatste drie maanden van 2016.

Het aantal dividendverlagingen kwam uit op 114. Dat was 14,9 procent minder dan de 134 verlagingen die werden aangekondigd in het vierde kwartaal van 2016. Zo kondigde General Electric in november aan zijn dividend te halveren. In een persbericht schreef S&P destijds dat dit "de algemene dividendactiviteit van het kwartaal beïnvloedde".

Over het geheel genomen vonden er 2.642 dividendverhogingen plaats in 2017, een lichte stijging ten opzichte van 2.634 in 2016. Het aantal dalingen daalde sterk in het jaar tot 445, 32,5 procent minder dan de 659 in 2016.

Voor bedrijven die dividend betaalden, bedroeg het gewogen rendement 2,36 procent, vergeleken met 2,48 procent in het derde kwartaal en 2,59 procent in het laatste kwartaal van 2016. De rendementen dalen als de aandelenkoersen stijgen en het dividend gelijk blijft. De S&P 500 steeg 6,1 procent in het vierde kwartaal. Dat was de grootste kwartaalwinst sinds het vierde kwartaal van 2015.

Populaire bestemming

Momenteel bedraagt het dividendrendement van de S&P 500 1,78 procent en ligt daarmee onder het rendement van andere grote economieën. Amerikaanse bedrijven zitten momenteel op een recordbedrag aan contanten, en dividenden zijn een populaire bestemming voor dat geld, samen met fusie- en overnameactiviteit en aandeleninkoop.

Volgens S&P Dow Jones Indices hebben bedrijven in de S&P 500 voor ongeveer 129,2 miljard dollar aan eigen aandelen ingekocht in het derde kwartaal. Dat niveau vertegenwoordigt een groei van 15,2 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2016. Van het vierde kwartaal zijn de gegevens nog niet bekend.