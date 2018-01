Dit zou een investering van 1000 dollar in 2007 nu waard zijn

In deze afbeelding ziet u vijftien populaire Amerikaanse aandelen. De blauwe stip staat gelijk aan een investering van 1000 dollar. De roze stip staat voor de huidige marktwaarde van het bedrijf (tot en met 31 oktober 2017).

Dus hoe groter de roze cirkel, hoe meer de investering waard is. Past de roze cirkel echter in de blauwe, dan heeft u geld verloren. In het overzicht is uitgegaan van het niet herinvesteren van dividend.

Beleggers in Netflix profiteren het meest: de 1000 dollar in is tien jaar tijd maar liefst 51.966 dollar waard geworden! Bij General Electric ziet het plaatje er heel anders uit. Een investering van 1000 dollar in 2007 is nu slechts 490 dollar waard. Het bedrijf ondergaat momenteel echter forse structurele veranderingen. In het kader van buy low, sell high is GE nu misschien wel een betere koop dan Netflix?

Onervaren? Liever indexfondsen

Op zoek naar een interessant bedrijf dat in de toekomst ook deze mooie resultaten kan bieden? Voor onervaren beleggers is het volgens superbelegger Warren Buffett het beste om voorzichtig te werk te gaan en te beginnen met indexfondsen.

Daarin zit ieder bedrijf van een index, bijvoorbeeld de S&P 500, inclusief klinkende namen als Microsoft en Google. Bovendien kan beleggen in indexfondsen tegen erg lage kosten en is er geen risico van het stockpicken, het selecteren van individuele aandelen.

