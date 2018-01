Ruim 40 procent stijgingspotentieel voor deze Nasdaq-aandelen

Dat schrijft columnist Philip van Doorn op MarketWatch.

De grote bedrijven uit de Nasdaq deden het vorig jaar beter dan de brede beursrally en analisten verwachten meer koerswinsten in 2018. De Nasdaq 100 Index bestaat uit de grootste 100 bedrijven die zijn opgenomen in de Nasdaq Composite Index, die meer dan 3.300 bedrijven telt.

De Nasdaq 100 was niet alleen de sterkste stijger in 2017, met een winst van 33 procent, maar boekte met een stijging van 161 procent ook de grootste winst in de afgelopen vijf jaar. De Nasdaq Composite klom vorig jaar met 29,6 procent en steeg vanaf 2013 met 147,6 procent. De S&P 500 dikte in 2017 22 procent aan en is sinds 2013 met bijna 112 procent gestegen.

Analisten dol op Nasdaq 100

Het is volgens Van Doorn opmerkelijk hoeveel analisten er "nog altijd dol zijn op Nasdaq 100-aandelen". Van de 100 bedrijven hebben er 67 een koopadvies, zo blijkt uit gegevens van FactSet. Ter vergelijking: analisten hanteren een koopadvies voor slechts 44 procent van de bedrijven uit de S&P 500.

En achttien van de Nasdaq 100 bedrijven worden door ten minste 85 procent van de analisten als koopwaardig beschouwd. Daarnaast verwachten analisten dat al deze bedrijven dit jaar een tweecijferige koerswinst zullen laten zien. De verwachtingen lopen daarbij uiteen van een koersstijging van 11 procent voor Amazon.com tot een koerswinst van 43 procent voor Micron Technology in de komende twaalf maanden.

Van Doorn stelt in zijn column ook te hebben gekeken naar bedrijven die volgens de analisten naar verwachting dit jaar de grootste omzetstijging zullen behalen. Volgens hem zijn er dertien bedrijven waarvan analisten verwachten dat de omzet in 2018 met minstens 25 procent zal groeien. Bij deze bedrijven prijkt de maker van elektrische auto's Tesla bovenaan met een verwachte omzetgroei van 69 procent in 2018.

Dure overnames

Volgens Van Doorn moeten beleggers er wel rekening mee houden dat fusies een rol kunnen spelen bij de omzetgroei en dat overnames duur kunnen zijn. "Als het overnemende bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft om de aankoop te betalen, kunnen uw omzet en winst per aandeel dalen. Dus je moet je eigen onderzoek doen en niet blind vertrouwen op een gegevenstabel."

Van Doorn heeft ook gekeken naar het gemiddelde koersdoel van de groep van dertien Nasdaq 100-bedrijven, waarvan analisten de sterkste omzetgroei verwachten in 2018. Op basis daarvan blijkt dat analisten voor Tesla in de komende twaalf maanden een koersverlies voorzien van 1 procent. Voor MercadoLibre, een andere sterke omzetgroeier in 2018, wordt zelfs een koersdaling van 10 procent verwacht.

Lees ook: Galapagos, Aegon, ING en Shell favoriet voor 2018