'Achterblijvers in biotechsector klaar voor uitbraak'

Dat meldt Cnbc. De SPDR S&P Biotech ETF (XBI) behoorde vorig jaar tot de best presterende ETF's in de Verenigde Staten, met een koerswinst van 43 procent. De enige ETF die het beter deed was de iShares US Home Construction ETF.

Een handvol van de biotechnamen in de XBI behaalde tweecijferige en zelfs drievoudige koerswinsten. De aandelen van Biogen en Amgen stegen respectievelijk met 22 procent en 19 procent, terwijl Juno Therapeutics met 142 procent steeg. En volgens Todd Gordon, technisch analist en oprichter van TradingAnalysis.com, lijkt het aandeel Amgen zich in 2018 klaar te maken voor een "grotere uitbraak".

Bodem voor techaandelen

"Het plaatje voor Amgen ziet er behoorlijk goed uit. Het aandeel hangt net boven de 200 dollar regio. We hebben een consolidatie op lange termijn. Als je een klein beetje Elliott-Wave-analyse wil doen, zou je zeggen dat dit een golf 4 is, die richting een golf 5 beweegt en in 2018 de regio van 220 tot 240 dollar zal moeten kunnen bereiken", aldus Gordon. "Dus ik zou zeggen, kijk naar Amgen."

Op basis van een langeretermijngrafiek van de XBI zei Gordon dat de underperformance ten opzichte van technologie-aandelen tekenen van een bodem begint te laten zien.

Vanuit een fundamenteel perspectief zouden de winnaars van dit jaar de achterblijvers van vorig jaar kunnen zijn, zei Larry McDonald, uitgever van het Bear Traps Report. Volgens hem zullen bedrijven als Celgene, Gilead en Regeneron - die vorig jaar achterblijvers waren - een ommekeer zien in de komende maanden.

Achterblijvers 2017

"Ik denk dat dit de manier is om biotech te spelen in de eerste helft van 2018. De achterblijvers van 2017 zullen de substantiële outperformers zijn in de eerste helft van 2018", aldus McDonald.

Het risico op beleidsaanpassingen die van invloed zijn op de prijszetting van medicijnen in de sector, die in de voorgaande jaren voor koersdruk zorgde, zal volgens McDonald dit jaar geen "enorme factor" zijn, aangezien de regering van president Donald Trump zich concentreert op belastinghervorming, huisvestingsbeleid en immigratie.

"We zullen niet veel zien in termen van beleidswijzigingen uit Washington tot 2019 voor de gezondheidszorg en voor de biotechsector", aldus McDonald.