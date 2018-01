Wederom goed aandelenjaar verwacht

Dat schrijft IEXProfs.

Dankzij een wereldwijd breed gedragen economische groei belooft 2018 wederom een goed jaar te worden voor aandelen. Maar renteverhogingen temperen de outlook voor Amerikaanse obligaties, aldus Luca Paolini, hoofdstrateeg bij Pictet Asset Management.

Is deze lange periode van economisch herstel niet over zijn hoogtepunt?

"We bevinden ons laat in de de herstelcyclus, maar wij denken dat de economische expansie in 2018 nog breder gedragen zal worden dan in de afgelopen jaren. Dat komt vooral door een groei in overheids- en bedrijfsinvesteringen, gecombineerd met stijgende consumentenbestedingen."

Hebben aandelen geen last van de oplopende rente?

"De Fed indiceert drie renteverhogingen in de VS volgend jaar, maar de reële rente zal in de VS, Europa en Japan nog geruime tijd negatief blijven. Dat houdt aandelen aantrekkelijk."

Aandelenmarkten zijn wel erg hoog gewaardeerd...

"Aandelen zijn vooral in de VS stevig geprijsd, maar zolang de bedrijfswinsten stijgen, ligt er meer ruimte aan de bovenkant. Bovendien wordt de Amerikaanse aandelenmarkt in 2018 geholpen door een, naar onze verwachting, zwakkere dollar en de belastingplannen van Trump. De vooruitzichten voor Europese aandelen zijn nog rooskleuriger. Dat komt vooral door het bovengemiddelde tempo van economische groei, de lage inflatie en het soepele monetaire beleid van de ECB. Verder zijn we positief over Japanse aandelen, omdat het beleid van ruime liquiditeit van de Bank of Japan de economische groei blijft stimuleren."

Heeft u in 2018 voorkeur voor bepaalde sectoren?

"Beleggers moeten op zoek naar sectoren die tot nu toe zijn achtergebleven en die in de late fase van een economische cyclus juist goed gedijen: financials en energie. Aangezien we stijgende grondstofprijzen voorzien, zijn we ook gecharmeerd van grondstofproducenten. Omdat inflatie achterwege blijft en de reële rente hoog is in opkomende markten, renderen obligaties hier ook beter dan in ontwikkelde markten. Veel van de valuta uit opkomende landen handelen bovendien aanzienlijk onder de reële waarde. Dat is positief voor obligaties in lokale valuta’s."

Wat is het vooruitzicht voor obligaties van ontwikkelde landen?

"In Europa en de VS lopen de yields op, trekt inflatie aan en trekken centrale banken de teugels iets aan. High yield-obligaties zullen door de lagere kredietwaardigheid als eerste tekenen van marktstress vertonen. Ook geldt: hoe later in de fase van hoogconjunctuur, hoe minder high yield presteert. Rentestijgingen zullen een negatieve impact hebben op de toch al dure staats- en bedrijfsobligaties uit de VS. Als inflatiebescherming zijn Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) een betere optie."

Overwegen in 2018?

"De continuering van sterke wereldwijde groei en een stijging in de kapitaaluitgaven is positief voor grondstoffen in het algemeen. Binnen deze sector is, voor wie zich zorgen maakt over inflatie, goud het overwegen waard."

Zetten opkomende markten de opgaande lijn voort?

"Een zwakkere dollar is goed voor aandelen van opkomende markten. In Oost-Europa zijn met name Russische aandelen goedkoop. Die profiteren van de aantrekkende olieprijs en een goedkope roebel."

Maar minder aantrekkelijk?

"Europees schuldpapier is (te) hoog gewaardeerd en daardoor minder aantrekkelijk. High yield-obligaties zullen door de lagere kredietwaardigheid als eerste tekenen van marktstress vertonen."