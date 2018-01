Wat wordt de nieuwe bitcoin? Zeven kanshebbers

De angst om de boot te missen kan een krachtige - en gevaarlijke - invloed hebben op financiële beslissingen. Veel beleggers die de opmars van de digitale valuta hebben gemist, maar niet meer in durven stappen in de sterk gestegen bitcoin, gaan nu verwoed op zoek naar de 'nieuwe' bitcoin - of nog iets beters, meldt MarketWatch.

Extreem optimistisch

Hoewel hij nog steeds extreem optimistisch is over de toekomst van bitcoin, zegt George Tung, mede-oprichter van Cryptos R Us en een veteraan onder de investeerders in cryptomunten, dat er nog steeds veel opwaartse kansen zijn in minder bekende munten.

"Zullen we een andere munt zien met een marktkapitalisatie die bitcoin overtreft?", zei hij. "Ja, ik geloof dat het zeker mogelijk is binnen de komende drie tot vijf jaar."

Volgens Hitesh Malviya, de crypto-consultant achter ItsBlockchain.com, is bitcoin duidelijk de plek waar je moet zijn tijdens de koersexplosies die we nu zien, maar op de lange termijn liggen de grote winsten in cryptobeleggingen ergens anders. "De alts-industrie is nieuw en het zal minstens een paar jaar duren om gemeengoed te worden en we kunnen gelijksoortige winsten zien - zoals die van bitcoin dit jaar, in veel alt-munten."

Vier factoren om koopwaardigheid te bepalen

Maar met een keuze van meer dan 1.300 alt-munten - in principe elke digitale valuta die geen bitcoin is - is het geen gemakkelijke taak potentiële winnaars te ontdekken. Tung gebruikt vier factoren om te bepalen welke alt-munten misschien koopwaardig zijn.

Ten eerste, bestudeer het team erachter. "Waar komen ze vandaan? Zijn ze al eerder betrokken geweest bij andere cryptomunten? Worden ze ondersteund door iemand en wat voor soort ervaring brengen ze? De alt-munten die het best hebben gepresteerd en de hoogste marktkapitalisaties hebben, hebben de meest bewezen teams.

Ten tweede, bekijk het waarom. "Hoe bruikbaar is de munt? Probeert men een probleem op te lossen dat niet opgelost hoeft te worden? "Sommige alt-munten die uitkomen zijn gewoon belachelijk", aldus Tung.

Ten derde, bepaal waar ze zich in het proces bevinden. "Ik kijk naar de routekaart van de alt-munt om te zien hoe ver ze zijn. Hebben ze een testnet of een beta? Worden er nieuwe functies vrijgegeven? Zitten er zachte of harde vorken aan het komen?", stelt Tung.

De vierde factor is de beoordeling van de waardering. "Aangezien alt-munten veel worden opgepompt en gedumpt, bekijk ik de huidige marktevaluatie en kijk of ze goed geprijsd zijn. Veel alt-munten zijn veel te duur geprijsd en ik ben geneigd om bij hen weg te blijven", zegt Tung.

Zeven cryptomunten die de moeite waard kunnen zijn

Met deze factoren in gedachten geeft MarketWatch een overzicht van zeven cryptomunten die volgens analisten de moeite waard zijn in 2018. Net als bitcoin, zijn alle cryptomunten onderhevig aan extreme volatiliteit en risico. Beleggers moeten dan ook goed onderzoek doen voordat ze in dergelijke munten investeren.

Litecoin

Litcoin heeft een marktkapitalisatie van ruim 15 miljard dollar en is vorig jaar 7000 procent gestegen. De cryptomunt is gemaakt door voormalig Google-medewerker Charlie Lee en wordt beschreven als het zilver in de cryptowereld. Bitcoin wordt het goud genoemd.

Lee ontwierp Litecoin in 2011 als een alternatief voor bitcoin. Zijn visie is dat mensen elke dag Litecoin moeten kunnen gebruiken om dingen te kopen. "Het zou gewoon de betaalmethode bij uitstek moeten zijn", aldus Lee.

Litecoin is ook ontworpen om meer munten te produceren - het heeft een limiet van 84 miljoen munten, tegenover de 21 miljoen van bitcoin. Er zijn momenteel ongeveer 54 miljoen munten in omloop, tegenover het huidige aanbod van 16,7 miljoen bitcoin.

Monero

Monero heeft een marktkapitalisatie van 5,3 miljard dollar en is in 2017 met bijna 2700 procent gestegen. Net als bitcoin is de maker van Monero anoniem. Vanwege de ontraceerbaarheid van de transacties is het een aantrekkelijke munt voor cybercriminelen. De hackers achter het wereldwijde ransomware-incident WannaCry, dat 230.000 computers met Microsoft Windows infecteerde, eisten betalingen in Monero. Er zijn echter veel meer gevallen bekend van hackers die bitcoin eisten.

Monero kondigde recent aan dat 45 musici, waaronder Lana Del Ray, Sia en Dolly Parton, Monero zullen accepteren, waarbij in veel gevallen zelfs kortingen worden geboden aan degenen die ermee betalen. Er zijn ongeveer 15,5 miljoen Monero in omloop en in tegenstelling tot bitcoin en Litecoin, heeft Monero geen vast muntenaanbod.

Neo

Neo heeft een marktkapitalisatie van 3,92 miljard dollar en is in 2017 met 54.021 procent gestegen. De cryptomunt werd ontworpen door Da Hongfei, CEO van Onchain en een blockchain-evangelist in China, samen met mede-oprichter Erik Zhang.

Tung voorspelt dat Neo, het 'Ethereum of China', zal ontploffen als China zijn positie op ICO's en bitcoin versoepelt. Ethereum is de duidelijke nummer twee achter bitcoin in termen van marktkapitalisatie van 61 miljard dollar. Dus Neo heeft duidelijk nog een lange weg te gaan. Momenteel zijn er 65 miljoen Neo in omloop. De limiet bedraagt 100 miljoen munten.

Cardano

Cardano heeft een marktkapitalisatie van 10,17 miljard dollar en is sinds het begin van de handel in oktober 2017 met 1.528 procent gestegen. De munt werd ontworpen door Blockchain-ontwikkelaar Input Output Hong Kong (IOHK). Ongeveer 26 miljard van de maximaal 45 miljard munten zijn momenteel in omloop.

Ripple

De marktkapitalisatie van Ripple bedraagt 40,5 miljard dollar. De munt werd vorig jaar bijna 17.000 procent duurder. Webontwikkelaar Ryan Fugger, zakenman Chris Larsen en programmeur Jed McCaleb ontwierpen de munt. De drie voormalige bitcoin-ontwikkelaars lanceerden in 2012 het softwarebedrijf Ripple en de gelijknamige digitale valuta wordt door sommige industriekenners gezien als de logische opvolger van bitcoin. Het aanbod van Ripple bedraagt momenteel ongeveer 38,7 miljard. Het maximale aanbod is 100 miljard.

Iota en bitcoin cash

De laatste twee cryptomunten zijn Iota en bitcoin cash. Iota heeft een marktkapitalisatie van 9,7 miljard dollar en is sinds het begin van de handel in juni 2017 met 446 procent gestegen. De munt werd gemaakt door David Sønstebø, Sergey Ivancheglo, Dominik Schiener en Dr. Serguei Popov, een team van ondernemers, wiskundigen en ontwikkelaars. Het maximale aanbod van Iota is zo'n 2,8 miljard en is momenteel volledig in omloop.

Het bekendere bitcoin cash is ontstaan uit een afsplitsing van bitcoin in augustus 2017. De marktkapitalisatie bedraagt 49,4 miljard dollar en de munt is 684 procent in waarde gestegen. Momenteel zijn 16,8 miljoen Bitcoin Cash in omloop, tegen een maximum van 21 miljoen.