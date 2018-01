Analisten positief over Zwitserse aandelen in 2018

De aandelen van het Alpenland worden verhandeld onder hun normale premie, de Zwitserse frank lijkt verder te verzwakken tegen de euro en de winstgroei van de Zwitserse bedrijven ziet er goed uit, schrijft MarketWatch.

De strategen van de Zwitserse bank UBS rangschikken Zwitserland als de nummer 1 binnen de Europese markt voor beleggers, gebaseerd op factoren zoals goedkopere dan normale waarderingen, winstherstel en dividendrendement. En het analistenteam van Morgan Stanley-team verklaarde: "We hebben besloten om van een overwogenpositie in Zwitserland een van onze belangrijkste aanbevelingen voor het begin van 2018 te maken."

Geen belemmering voor outperformance

De Zwitserse markt verhandeld volgens Morgan Stanley tegen een premie van ongeveer 16 procent ten opzichte van Europa, waarbij wordt gekeken naar statistieken zoals koers-winstverhouding en de verhouding koers-tot-boekwaarde. Dat is "bescheiden onder het langetermijngemiddelde en biedt daarom geen belemmering voor een outperformance", zei het strategieteam van de bank, geleid door Graham Secker.

De Zwitserse frank lijkt nog meer te verzwakken, mede dankzij het feit dat de Zwitserse centrale bank vasthoudt aan het accommoderende beleid, terwijl andere centrale banken een beetje krapper worden. Naast het voordeel voor toeristen in Zürich, zal een goedkopere frank ook steun bieden aan Zwitserse multinationale ondernemingen, die producten verkopen in euro's, dollars, en andere valuta. Horlogemaker Swatch haalt bijvoorbeeld slechts 10 procent van zijn omzet uit het thuisland, volgens FactSet.

In 2017 klom de euro ongeveer 9 procent ten opzichte van de frank. De dollar daalde vorig jaar ten opzichte van de frank, maar slechts met ongeveer 3 procent.

Stijgende consensus

Morgan Stanley haalt de verbeterende economie van Zwitserland aan en merkt op dat de winstverwachtingen voor 2018 en 2019 "behoorlijk stijgen". De Zwitserse aandelenmarkt heeft de op twee na hoogste stijgingsverwachting voor het komende jaar van welk land dan ook.

Zwitserse aandelen worden historisch gezien als defensief beschouwd. "Ze moeten beleggers een mooie dekking bieden tegen een grotere marktvolatiliteit", zeggen Secker en zijn collega's. De UBS-strategen onder leiding van Karen Olney verklaarden: "We zijn dol op farmaceutische producten (in vergelijking met andere internationale defensieven), en die zitten in Zwitserland". Roche en Novartis behoren tot de grote namen in de farmaceutische industrie van het land, dat niet in de EU zit.

Fondsen

Het populairste Amerikaanse beursgenoteerde fonds dat zich richt op Zwitserse aandelen is iShares MSCI Switzerland Capped, wat volgens ETF.com ongeveer 1,3 miljard dollar aan activa heeft. Andere opties zijn iShares Currency Hedged MSCI Switzerland en First Trust Switzerland AlphaDEX fund.

De iShares MSCI ETF won vorig jaar ongeveer 20 procent, terwijl de Zwitserse benchmark, de Swiss Market Index (SMI), zo'n 14 procent steeg. Het fonds handelt tegen 19 keer de geschatte winst op jaarbasis, dat is boven die van de iShares Europe ETF van 16, maar onder de SPDR S&P 500 ETF van 20. Het dividendrendement is 2,1 procent.

Aandelen in de gezondheidszorg vertegenwoordigen 29 procent van de participaties van het fonds; financials en niet-cyclische consumenten vertegenwoordigen ieder 21 procent en de industrie 10 procent. De vijf grootste participaties van de ETF zijn Nestlé, Novartis, Roche, het Zweeds-Zwitserse industrieconglomeraat ABB en UBS.Morgan Stanley heeft overwogen ratings op Nestlé, Novartis, UBS, Richemont, Credit Suisse en Swiss Re.

Frankrijk en Duitsland oversold

"Zowel Frankrijk als Duitsland zien er oversold uit", waarschuwen de strategen van Morgan Stanley. Naast het kopen van Zwitserse aandelen adviseert het team van de bank dat beleggers onderwogen zijn in wat zij "Europa's FANG" markten noemen, namelijk Frankrijk, Oostenrijk, Nederland en Duitsland.

Britse aandelen zijn volgens UBS misschien net zo aantrekkelijk als de Zwitserse, maar het is "moeilijk om de markt te waarderen voor de Brexit", waarschuwen Olney en haar collega's van de Zwitserse bank.