Galapagos, Aegon, ING en Shell favoriet voor 2018

Dat meldt Corné van Zeijl van Actiam op basis van zijn maandelijkse enquête onder beursexperts.

"De gemiddelde AEX-verwachting van alle 127 experts die meededen ligt op 558, dat is een stijging van slechts 2,5 procent. Ongeveer een vijfde van de ondervraagden gaat van een daling uit. De grootste optimist verwacht een stijging van 19 procent, de grootste pessimist een daling van 33 procent", vertelt Van Zeijl.

Laatste mooie beursjaar

"De commentaren die bij de antwoorden werden gevoegd varieerden tussen "het laatste mooie jaar" en "het jaar dat de grote daling gaat inzetten". De meeste experts dragen de monetaire omstandigheden als belangrijkste factor voor aandelen aan. Sommige denken dat aandelen in het tweede halfjaar hier serieus last van gaan krijgen. Andere denken dat het pas in 2019 gaat spelen."

Over de winsten zijn beurskenners volgens Van Zeijl wel positief gestemd. "Wel noemen diverse experts de beursomstandigheden in de VS als risicofactor. Hoge waardering, stijgende rente en de laatste loodjes van de huidige economische cyclus. Het heeft er alle schijn van dat na negen jaar economische groei er toch eens een einde aan komt, ondanks de stimulering door de lagere belastingen."

"Andere belangrijke factoren die werden genoemd zijn Trump, politiek onzekerheid, onder andere door Oost-Europese revolte in de EU en Italiaanse verkiezingen en het TINA-effect. Immers de rente is voorlopig nog heel erg laag."

Aandelenkeuzes 2018

Altice is voor 2018 een van de meest genoemde bedrijven, maar experts zijn verdeeld. De ene helft denkt dat het bedrijf het zal overleven en dat de koers daarom tot oude hoogtes kan stijgen. De andere helft denkt dat het bedrijf failliet zal gaan of in ieder geval een herfinanciering moet aankondigen. Per saldo hielden de optimisten en de pessimisten elkaar in evenwicht.

Wat betreft de aandelen die u volgens beurskenners in 2018 moet hebben, staan Galapagos en Aegon op een gedeelde eerste plaats. ING en Shell volgen op een gedeelde tweede plaats.

Floppers 2018

Bij de aandelen die u volgens experts dit jaar juist niet moet hebben, staat net als in 2017 ArcelorMittal bovenaan. Dat bleek afgelopen jaar geen goede keuze. Verder wordt weinig goeds verwacht bij Unibail-Rodamco vanwege de rentegevoeligheid en de overname van Westfield, waar niet iedereen even blij mee is.

Ook AkzoNobel staat op de floplijst, terwijl een aantal experts toch verwacht dat het bedrijf alsnog wordt overgenomen.