Redelijke kans einde obligatie-opkoop ECB in 2018

In een interview met Chinese media, waarvan Reuters melding maakt, zegt Coeure dat er een een redelijke kans is dat het opkoopprogramma eindigt als het opkoopmandaat in september stopt.

Coeure is binnen de ECB verantwoordelijk voor het opkopen van de obligaties. Inmiddels is voor ruim 2.500 miljard euro aan obligaties opgekocht. Coeure wordt gezien als een van de belangrijkste steunpilaren voor ECB-president Mario Draghi voor het volgens Reuters uitermate zachte monetaire stimuleringsbeleid.

De afgelopen maanden heeft Coeure echter meer geluiden laten horen dat een einde aan het opkoopprogramma tot de mogelijkheden behoort.

Andere mogelijkheden om inflatie te beteugelen

“Op basis van wat we op dit moment in de economie zien, geloof ik dat er een redelijke kans is dat de verlenging in oktober van het afgelopen jaar de laatste is geweest”, aldus Coeure.

Als het nodig is kan het programma toch nog worden verlengd. Maar volgens Coeure zijn er talloze andere instrumenten beschikbaar om ervoor te zorgen dat de inflatie niet boven de door de ECB ingestelde grens van 2 procent stijgt.

De verwachting is op dit moment echter dat de inflatie de komende jaren onder dit gewenste niveau van 2 procent zal blijven.