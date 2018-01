Vijf tips van topanalisten voor 2018

Wall Street-analisten denken van wel, schrijft Cnbc. Bank of America Merrill Lynch heeft onlangs een rapport uitgebracht waarin staat dat er voldoende gas in de tank zit voor het nieuwe jaar. De technische analisten van de Amerikaanse bank vergelijken de grafiek voor 2018 met die van 2014, toen de markt 11 procent wist te stijgen.

TipRanks, een website die analisten rangschikt op basis van het rendement van hun adviezen, heeft de tips 2018 op een rij gezet. Deze tips verdienen extra aandacht omdat ze afkomstig zijn van de vijf analisten op Wall Street met de meest winstgevende trackrecords van meer dan 4.700 gevolgde analisten.

Applied Materials

De eerste tip komt van Craig Ellis van B.Riley FBR en betreft Applied Materials. Volgens Ellis kan het aandeel 39 procent stijgen in de komende twaalf maanden. Het bedrijf levert apparatuur, services en software voor de fabricage van halfgeleiders. Deze chips worden op hun beurt gebruikt voor computers, smartphones, televisies en zelfs voor zonne-energieproducten.

"We zijn onder de indruk van een hoge kwaliteit van momentum" in de eerste helft van 2018, zegt Ellis. Hij noemt Applied Materials een 'gediversifieerde groeier die goed gepositioneerd is voor meerjarige winsten' en hij verhoogde zijn koersdoel tot 71 dollar vorige maand. "De nieuwe buitengewone kwartaalprestatie laat zien dat de motor van nieuwe producten van Applied Materials op volle toeren draait", concludeert de analist.

Ellis is niet de enige die positief is over Applied Materials, dat alleen maar koopadviezen heeft op Wall Street. Dertien analisten hebben het aandeel in de afgelopen drie maanden beoordeeld met een gemiddeld koersdoel van 65 dollar, ofwel een opwaarts potentieel van 27 procent.

Alexion Pharmaceuticals

De tweede tip betreft Alexion Pharmaceuticals, dat wordt aanbevolen door topanalist Eric Schmidt van Cowen & Co. De analist hanteert een koersdoel van 180 dollar voor het aandeel, wat een opwaarts potentieel biedt van 51 procent.

Het omstreden farmaceutische concern kreeg eind oktober goedkeuring van de Amerikaanse Food and Drug Administration voor zijn Soliris-therapie voor een zeldzame nierziekte. Schmidt verwacht een "robuuste lancering" voor het kostbare medicijn, dat jaarlijks 700.000 dollar per patiënt kost.

Alexion kreeg in de afgelopen drie maanden elf koopadviezen van analisten. Het gemiddelde koersdoel van deze analisten bedraagt 166 dollar, een stijging van 40 procent ten opzichte van het huidige niveau.

First Data Corp

​First Data wordt aanbevolen door topanalist Darrin Peller van Barclays. Peller gelooft dat First Data het komende jaar met 45 procent kan stijgen tot 24 dollar. First Data is een van de grootste betalingsverwerkende bedrijven ter wereld en biedt retailers mogelijkheden voor kaart- en mobiele betaalacceptatie voor online- en kassatransacties.

Peller herhaalde zijn koopadvies op 5 december en verwacht de risico/rendementsverhouding van First Data "aantrekkelijk" zal blijven in 2018. Het aandeel ontving in de laatste drie maanden negen koopadviezen en twee houdadviezen. Het gemiddelde koersdoel van 21 dollar suggereert een opmars van 27 procent ten opzichte van de huidige koers.

Constellation Brands

Tip nummer vier komt van topanalist Vivien Azer van Cowen & Co en betreft Constellation Brands. De drankengigant is volgens Azer het beste idee voor 2018. Ze herhaalde haar koopadvies voor het aandeel op 13 december, met een koersdoel van 243 dollar. Dat is een opwaarts potentieel van 8 procent.

"Constellation blijft onze algemene topkeuze en het beste groeiverhaal van alle drankenbedrijven die we volgen", zei Azer. "We blijven optimistisch over de toekomstige groeivooruitzichten voor Constellation en geloven dat het bedrijf alle noodzakelijke stappen neemt om een duurzame [dubbelcijferige] groei van de winst per aandeel te realiseren."

Zes topanalisten gaven het aandeel in de afgelopen drie maanden een koopadvies, aldus TipRanks. Met een gemiddeld koersdoel van 240 dollar voorzien de analisten een stijging van 6 procent ten opzichte van de huidige aandelenkoers.

Owens Corning

De laatste tip, Owens Corning, komt van topanalist Robert Wetenhall van RBC Capital. Wetenhall is de meest optimistische analist van Owens Corning, een wereldwijd bedrijf dat isolatie, dakbedekking en glasvezelcomposieten ontwikkelt en produceert. Hij verwacht dat de aandelen naar 112 dollar zullen gaan, een stijging van 22 procent, vanwege de recente fusie- en overname-activiteit.

"Onze verwachtingen van een EBITDA-groei met dubbele cijfers, robuuste vrije kasstroomgeneratie en de meervoudige expansie ondersteunen onze Top Pick-rating en geven ons vertrouwen dat de aandelen zullen blijven stijgen, zelfs na de sterke koerswinst van 70 procent dit jaar", concludeert Wetenhall.