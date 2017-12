Corné van Zeijl tipt drie Nederlandse aandelen

"Voor 2018 verwacht ik dat waardeaandelen het goed gaan doen en alle drie de keuzes voor mijn Kooplijst vallen daarom wel in die categorie", zo steekt hij van wal.

Wereldhave

"Laat ik beginnen met de mogelijke problemen: de gang van zaken in Frankrijk bijvoorbeeld. Daar hebben ze nu nieuw management opgezet en daar heb ik op zich wel vertrouwen in. De situatie in Frankrijk is nog wel wat teleurstellend en dat net nu ze Nederland wel op de rit hebben, dat juist afgelopen jaar een flinke tegenvaller vormde."

"Ook de afschaffing van de FBI-status vormt een mogelijk probleem. Dat betekent dat ze belasting moeten gaan betalen over de Nederlandse inkomsten en Nederland is toch goed voor 40 procent van de totale portefeuille dus dat is best een grote post."

"Voor de rest is de discount zo groot. Ik zie een onderliggende waarde van 52 euro per aandeel voor de panden. Die discount is nu dus zo groot, die zal er wel een keer uitlopen. Zeker ook nu je steeds meer overnames ziet. In Engeland vond recent een grote overname plaats en kortgeleden bij Unibail natuurlijk. Door de lage rentes zie je dat er steeds meer interesse in onroerend goed komt. Daarnaast doet de sector onroerend goed het als geheel ook goed de laatste tijd. Verder kunnen de winsten zelf nog verbeteren en dat kan ook nog positief zijn voor het aandeel. In de tussentijd krijg je natuurlijk bijna 8 procent aan dividend."

Bekijk hier de actuele koers van Wereldhave.

BAM

"BAM is een van de lelijke eendjes van de beurs te noemen. Het is een groot triest verhaal dat grossiert in teleurstellingen. Ik heb het idee dat dat nu wel zo'n beetje overgecompenseerd wordt in de koers. Ondanks de lage winsten zit het nog steeds maar op zo'n 8 keer de verwachte winst voor komend jaar. En als het een keertje meevalt heb je veel opwaartse potentie. Het management moet wel beseffen dat er echt wat moet gaan gebeuren want zoals het nu gaat, gaat het niet langer."

Klik hier voor de koers van BAM.

Aegon

"Aegon is goedkoop. Veel goedkoper dan de Europese sector of de Amerikaanse sector. Het bedrijf zal gaan profiteren van de dollar, waarvan ik verwacht dat die gaat stijgen. Ook de stijgende Amerikaanse rente is naar mijn verwachting goed. Daarbij kunnen ze profiteren van de belastingverlagingen in Amerika. Het dividendrendement komt uit op bijna 5 procent dus ik heb het idee dat daar een hoop potentie zit."

"Een mogelijke trigger kan nog AXA zijn, een grote Franse concurrent, dat zijn grote Amerikaanse dochter naar de beurs gaat brengen. Als dat gebeurt verwacht ik ook dat dat wat waarde bij Aegon zichtbaar kan maken. Of het gebeurt weet ik natuurlijk niet maar het zou een koerstrigger kunnen zijn."

Bekijk hier de koers van Aegon.