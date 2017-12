De drie dividendtoppers van 2017

Fool.com zocht de drie best presterende aandelen van dit jaar bij elkaar, uit de 51 bedrijven die samen de S&P 500 Dividend Aristocrats vormen.

AbbVie

Total return: 61,3 procent

Tenzij er nog iets schokkends gebeurt op de laatste handelsdag van het jaar, is AbbVie de best presterende Dividend Aristocrat van dit jaar. De omzet van succesnummer Humira, een middel tegen de ziekte van Crohn en reuma, groeit jaarlijks met 16 procent.

In 2017 had AbbVie successen met een experimenteel medicijn tegen psoriasis en veelbelovende klinische proefresultaten voor een leukemiebehandeling. De koers-winstverhouding ligt nog altijd onder het gemiddelde van de S&P 500, dus er is nog opwaarts potentieel als 2018 weer zo’n sterk jaar is.

S&P Global

Total return: 57,1 procent

S&P Global voorziet in financiële informatie en analyse. Het bedrijf heeft een winstgroei van 19 procent jaar op jaar laten zien, met hogere marges en een dubbelcijferige omzetgroei. Ook in de toekomst is er nog groeipotentieel: S&P Global verdient geld door het rekenen van provisie voor de fondsen die gebaseerd zijn op haar indices.

Stel, je belegt in S&P 500 ETF, bijvoorbeeld de SPDR S&P 500 Index, dan gaat een deel van de expense ratio van het fonds naar S&P Global. En aangezien er meer dan 1,1 biljoen aan assets in (op de S&P gebaseerde) ETF’s zit, en dit bedrag waarschijnlijk nog verder zal groeien, zit er voor de toekomst ongetwijfeld nog meer in het vat.

Sherwin-Williams

Total return: 55,1 procent

Dit bedrijf in verf en coatings pakt de bronzen medaille. Recent rapporteerde Sherwin Williams een omzetgroei van 37 procent, wat de verwachtingen van analisten overtrof. Een kwart van de koerswinst is te danken aan de derdekwartaalcijfers van dit jaar. Zolang de huizemarkt sterk presteert, zal Sherwin Williams het goed blijven doen.