Drie belangrijke beleggingslessen van 2017

De eerste 'tijdloze' beleggingsles is: nederigheid. Nederigheid is altijd een deugd bij beleggen, maar vooral vandaag de dag. Dat komt omdat er het afgelopen jaar een ongewoon groot aantal spectaculair verkeerde prognoses is geweest, en er is geen reden om voor 2018 anders te verwachten.

Je zou denken dat de beursgoeroes die deze slechte voorspellingen geven, berouw tonen. Maar in plaats daarvan geven ze net zo zelfverzekerd hun voorspellingen voor 2018. Ze rekenen erop dat onze herinneringen te kort zijn om te onthouden wat ze een jaar geleden zeiden, samen met onze al te menselijke neiging om zich aangetrokken te voelen tot de marktkramer die zijn product aanprijst dan voor iemand die redelijk en nuchter toegeeft dat niemand het zeker weet.

Saai of spannend?

Als je aan dat laatste punt twijfelt, moet je je afvragen welke van de twee berichten je waarschijnlijk als eerste zult lezen. De kop van de eerste is: "Waarom de Dow tegen het einde van 2018 omhoog zal schieten tot 36.000 punten", terwijl de kop van het tweede bericht is: "Geleidelijke verbetering van economische gegevens rechtvaardigt een lichte toename van de blootstelling aan aandelen."

De tweede kop duidt waarschijnlijk op een verantwoord, gemotiveerd en evenwichtig artikel. Ongelooflijk saai, dus. De eerste kop daarentegen duidt op iets provocerend - en bijna zeker verkeerd en onzinnig, maar toch zal de overgrote meerderheid van de lezers er eerst op klikken.

Enkele van de voorspellingen die een jaar geleden gemeengoed waren en niet zijn uitgekomen, zijn: het presidentschap van Donald Trump zou een ramp zijn voor de aandelenmarkt, obligaties zouden in een berenmarkt terechtkomen en 2017 zou opnieuw een zeer goed jaar worden voor goud.

Toppen moeilijker te voorspellen dan bodems

De tweede beleggingsles is: toppen zijn moeilijker vast te stellen dan bodems. Maar dat wil niet zeggen dat bodems gemakkelijk te identificeren zijn in realtime. Dat zijn ze beslist niet. Maar bullmarkt-toppen zijn nog moeilijker te identificeren dan bodems. De reden waarom dit nu een belangrijke les is, is omdat beursgoeroes momenteel over elkaar heen buitelen om te proberen de exacte top van de markt te voorspellen. Tot nu toe zijn hun voorspellingen onjuist gebleken.

Uiteindelijk zal één van de goeroes natuurlijk wel gelijk krijgen en zal zijn naam een tijdje in grote neonletters staan, waarbij over het hoofd wordt gezien hoeveel geld beleggers hebben verloren met de verkeerde adviezen van de andere goeroes of hoeveel ze in de afgelopen jaren hebben verloren toen de goeroe, die het nu wel goed heeft, zelf fout zat.

Toppen zijn lang en uitgerekt

In tegenstelling tot marktbodems, die meestal gekenmerkt worden door scherpe en explosieve omkeringen, hebben de toppen in het verleden de neiging om lang en uitgerekt te zijn, waarbij verschillende sectoren op verschillende punten een top bereikten gedurende een periode van meerdere maanden of langer.

Succesvolle markttimers op de lange termijn richten zich volgens Huberts dan ook niet op het kiezen van de exacte dag van de top, maar proberen in plaats daarvan te differentiëren tussen marktdalingen die slechts correcties zijn en de dalingen die het begin zijn van lange berenmarkt.

Risico wordt niet altijd beloond

De laatste beleggingsles is dat risico niet altijd wordt beloond. Dit is volgens Hulbert in strijd met de conventionele beleggingswijsheid, maar de prestatiegegevens van adviseurs van de afgelopen vier decennia laten zien dat het toch waar is.

De adviseurs die veel risico nemen blijven volgens Hulbert bijna nooit lang aan de top van de scoreborden staan, zelfs als ze het tij op de markt mee hebben. Langzaam en stabiel wint bijna altijd de race op de lange termijn.

De reden dat deze les op dit moment zo cruciaal is, is dat de huidige bullmarkt een keer zal eindigen. Wanneer dat het geval is, zullen beleggers blij zijn dat ze een strategie met een lager risico hebben gevolgd. "Er is echter geen reden om te wachten op het einde van de bullmarkt om het risico van uw portefeuille te verkleinen, omdat zelfs in bullmarkten risicovolle strategieën vaak struikelen en omvallen", aldus Hulbert.

