Janneke Willemse tipt drie aandelen voor 2018

Ze gaat namelijk voor Galapagos, Ahold Delhaize en Weight Watchers.

Galapagos

"Dit aandeel heb ik al jaren in mijn portefeuille. Er is nu veel te doen rondom het bedrijf vanwege een mogelijke overname door Gilead. Onlangs werd bekend dat de zogenoemde lock-up-periode, waarin Gilead geen bod mocht doen op Galapagos, op 31 december van dit jaar afloopt. Maar dat Gilead Galapagos gaat overnemen, is nog helemaal niet zeker."

"Ongeacht wat er gebeurt, Galapagos blijft een koopkandidaat. Als het doorgaat, zit je natuurlijk goed, maar zo niet, dan is het nog steeds een zeer interessant bedrijf. Natuurlijk vanwege de successen met de ontwikkeling van reumamedicijn Filgotinib, maar ook omdat ze bezig zijn met nog veel meer interessante medicijnen."

Ahold Delhaize

"Over Ahold Delhaize heb ik getwijfeld. Het is niet het meest spannende aandeel; ik ga er waarschijnlijk de race niet mee winnen omdat de koers niet opeens omhoog zal spuiten. Aan de andere kant zorgt zo'n naam voor een beetje stabiliteit in het lijstje en dat is ook niet verkeerd."

"Ik denk dat dit een mooi koopmoment is voor Ahold Delhaize. De koers stond aardig onder druk, maar beleggers raken er langzaam van overtuigd dat de bedreiging door Amazon niet zo allesvernietigend is als wordt aangenomen. Ik zie veel synergievoordelen door het samengaan met Delhaize. Verder is het allemaal redelijk bescheiden, met een dividendrendement van 3,5 procent. Vooral omdat ze zo zijn afgestraft weet ik niet of het er in 2018 al allemaal uit gaat komen, maar zeker voor de lange termijn is dit een interessante kandidaat."

Weight Watchers

"Waar ik Galapagos en Ahold al jaren in bezit heb, is dit een aandeel wat ik eigenlijk al sinds eind 2014 wil kopen maar steeds niet doe, omdat ik denk dat ik te laat ben. Als ik nu naar de koers kijk, moet ik een beetje huilen door wat ik gemist heb: Weight Watchers kreeg er dit jaar 300 procent bij. Ik denk dat het bedrijf iets zeer interessants te pakken heeft, alleen al vanuit mijn eigen ervaring en mijn omgeving weet ik dat het werkt. Ik heb het gevoel dat er nog meer in het vat zit, en ook Oprah Winfrey zit er nog in. Het is een heel speculatief aandeel, maar dat is voor deze lijstjes juist leuk. Ik blijf positief verrast worden door de cijfers, dus ik ga me er nu toch maar aan wagen."