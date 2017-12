'Risico nemen loont in 2018'

In zijn outlook voor komend jaar stelt McDonald dat de beleggingsstromen wijzen op een toenemend optimisme, maar niet op euforie. Ook verwacht hij dat de Federal Reserve moeite zal hebben om het aantal aangegeven renteverhogingen daadwerkelijk uit te voeren.

In de eerste drie kwartalen van dit jaar was de geldstroom naar de aandelenmarkt nog altijd kleiner dan die naar de obligatiemarkt. En dat terwijl dit aan het eind van de vorige twee bullmarkten - in 1999 en 2007 - juist andersom was. Hoewel er dus sprake is van toenemend optimisme, is dat nog geen euforie, stelt McDonald.

Overwogen in aandelen

2018 wordt wederom een jaar met stevige groei en dus blijft Northern Trust overwogen in aandelen. Daarbij zorgt de combinatie van technologische ontwikkelingen die de inflatie beperken en de voorzichtigheid van centrale bankiers ervoor dat risico nemen in 2018 zal lonen.

De voorkeur van Northern Trust gaat uit naar aandelen uit Europa en Japan. En terwijl Amerikaanse aandelen relatief duur zijn, kunnen de waarderingen buiten de Verenigde Staten juist nog wat toenemen.

Beleidsfouten en groeivertraging

Risico's voor 2018 zijn er ook. De grootste zijn een groeivertraging in China en beleidsfouten door centrale bankiers. McDonald stelt in dat kader dat de wereldwijd lage rentepercentages en de vrees voor een omgekeerde rentecurve (wanneer de korte rente hoger ligt dan de lange, wat kredietverlening van banken onder druk zet) de mogelijkheden van de Fed beperken om de korte rente flink te verhogen.

Een omgekeerde rentecurve leidde in het verleden in de VS steevast tot een recessie. Na de recente renteverhoging in december, verwacht Northern Trust in 2018 nog maar één renteverhoging. De centrale bank zal naar verwachting het risico van een omgekeerde rentecurve namelijk niet willen nemen.