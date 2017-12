De drie meest kansrijke beleggingen voor 2018

Hij schuift twee aandelen en een ETF naar voren.

Telecom Italia

Ten eerste Telecom Italia. "Dankzij de magische krachten van Vincent Bolloré en zijn mediagroep (Vivendi) dat een belang van 24 procent in deze telecomgigant heeft genomen, is het niet ondenkbaar dat Telecom Italia zijn remonte zal doorzetten. Ik verwacht dat de schuld verder zal dalen en dat Telecom Italia zowel in Brazilië als in Italië klanten zal winnen", vertelt Pantelis.

De lage waardering blijkt de doorslaggevende factor. "Een herstel van het reguliere dividend blijft een stevige koerstrigger, alsook het afspinnen van het kabelnetwerk in Italië. Brazilië blijft echter wel een risicofactor, want 2018 is een verkiezingsjaar. De huidige koers bedraagt 0,75 euro, goed voor een verwachte koers-winstverhouding van 10. Gedurende 2018 mikken we op een koersdoel van 0,90 euro."

Sherritt International

Als tweede aandeel tipt de expert een aandeel in de kobaltindustrie. "Ik zie veel potentie in dit kleine bedrijfje, dat zich toelegt op de productie van kobalt en nikkel. Om smartphones en auto's te voorzien van oplaadbare batterijen zijn grote hoeveelheden kobalt nodig. Zoveel zelfs, dat we zeker weten dat er binnen een paar jaar een tekort gaat ontstaan aan kobalt. En dat zal de prijzen natuurlijk opdrijven."

"Sherritt International is in staat om hiervan te profiteren, en heeft als een van de weinige spelers belangen in regio's zonder politieke risico's. En met een jaarlijkse productie van 7.700 metrische ton van kobalt, is dit een pure speler om in te spelen op een van de grootste groeitrends van het komend decennium."

"Sherritt International Corporation wordt verhandeld aan de Canadese beurs en is een smallcap. Let dus altijd op dat je met dit soort kleinere bedrijfjes limietorders meegeeft!"

Guggenheim Solar ETF

Tot slot tipt Pantelis een zonnecel-ETF. "Ik kijk graag naar onderdelen in de markten waar weinig ogen op gericht zijn, maar waar wel de nodige actie te rapen valt. Dan kun je niet om de zonnecelmarkt heen. Daar is duidelijk iets veranderd in 2017", zo analyseert Pantelis.

"De voorraden zijn aanzienlijk afgenomen, terwijl de vraag naar zonne-energie blijft stijgen. Dat moet vroeg of laat voor een stevige kentering gaan zorgen in de prijsval van de voorbije jaren. Ik zie voldoende bewijzen dat er opnieuw licht aan het einde van de tunnel is."

De expert adviseert om in deze fase van de markt de sector te bespelen in plaats van een individuele naam. Vandaar de keuze voor de TAN Guggenheim Solar ETF.

