Acht doemscenario's die de wereld in chaos storten

Bloomberg kon de verleiding niet weerstaan en bedacht acht scenario's waarvan je haren recht overeind gaan staan.

1. Tweede termijn voor Donald Trump

In een eerste scenario van Bloomberg gaat het zo goed met de Amerikaanse economie dat Trump in 2020 herkozen wordt. De America first-politiek werpt zijn vruchten af. De lagere venootschapsbelasting geeft de economie nog meer kick. De beurskoersen schieten verder omhoog totdat Trump besluit Obama-care af te schaffen, zonder het te vervangen door iets anders.

Daarna breekt al snel de chaos uit. De bevolking komt in opstand, helemaal als de belastingimpuls uit 2018 uitgewerkt raakt en er door het enorme begrotingstekort gesneden wordt in de sociale zekerheid. De beurs stort nu in en de economie raakt in een diepe recessie. De democraten en republikeinen zijn diep verdeeld over de oplossingen. Het is zo erg dat het uiteindelijk komt tot het uiteenvallen van de twee politieke blokken. De Amerikaanse democratie moet zich opnieuw uitvinden.

2. Fake news

De macht van Google, Facebook en Twitter loopt uit de hand. De bevolking is vollledig in de war door de hoeveelheid fake news dat op hen wordt afgevuurd. Het is zo erg dat de Amerikaanse regering in 2025 besluit Facebook, Google en Twitter op te splitsen met alle gevolgen van dien voor de beurskoersen van alle internetgiganten.

Veel helpen doet het bovendien niet. Waarheid en leugens zijn nu helemaal niet meer van elkaar te onderscheiden. De enige media-aandelen die profiteren zijn nieuwskanalen die er alles aan doen fake news buiten de deur te houden.

3. Bitcoin

Het komt in 2018 tot een nieuwe kredietcrisis na het klappen van een Amerikaanse bank. Het vertrouwen in de dollar en andere reservemunten valt compleet weg. De inflatie loopt op en de rente ook. Dit lokt een beurscrash uit die de prijzen van bitcoin, goud en andere digitale munten nog verder opjaagt.

Als Alibaba besluit een eigen digitale munt te crëeren is er helemaal geen houden meer aan. Een internetaanval op de traditionele banken zorgt voor de genadeklap voor het financiële systeem zoals we het nu kennen.

4. Noord-Korea

Wat als Noord-Korea succesvol een raket afschiet naar de VS? Bloomberg denkt dat het dan komt tot een nieuwe wereldorde waarin de VS en China de handen ineen slaan. In Azië zorgt dit voor grote onrust bij Chinese buurlanden, en terecht want al snel neemt China Taiwan in, met goedvinden van Trump.

5. Brexit

Als in 2018 de Brexit-onderhandelingen op een fiasco uitlopen, wordt Theresa May ontslagen en neemt oppositieleider Jeremy Corbyn het van haar over. Corbyn zet zich af tegen het turbokapitalisme en streeft naar een nieuw socialistisch systeem.

De Brexit-rekening wordt er ondertussen niet goedkoper op. Corbyn laat in een reactie de staatsschuld oplopen. Eerst krijgt hij daarvoor veel applaus, maar als de rente omhoog spuit en de economie in een recessie belandt, krijgt Groot-Brittannië betalingsproblemen en krijgt het van kredietbeoordelaars het junk-etiket.

6. Generatieconflict

Ondertussen breekt in Continentaal Europa chaos uit door een heftige strijd der generaties. De jongeren pikken het niet langer dat zij alle lasten moeten dragen voor de rijke babyboomers. De Zuid-Europese landen belanden hierdoor als eerste in een nieuwe financiële crisis.

Frankrijk en Duitsland volgen later als ook daar het pensioenstelsel uit elkaar dreigt te barsten. Een nieuwe populistische wind waait door Europa. Dit keer geen rechtse, maar een linkse geïnspireerd door Corbyn. Het generatieconflict wordt steeds erger, tot in 2030 de bom barst en de EU compleet uit elkaar valt omdat landen niet langer voor elkaar willen betalen.

7. Klimaat

Het gaat veel sneller met de klimaatverandering dan gedacht. De wereld wordt gespleten in twee delen: een deel dat relatief weinig last heeft van de opwarming van de aarde en blijft vertrouwen op olie en gas, en een ander deel dat veel last heeft en vol op duurzame energie zet. Dit lokt handelsoorlogen uit.

8. De elektrische auto

De elektrische auto beleeft in 2018 zijn grote doorbraak. Aanvankelijk vindt iedereen dit leuk, maar als de olieprijzen kelderen zorgt dit voor chaos in het Midden-Oosten. In de VS, Japan en Europa gaan er honderdduizenden banen verloren in de auto-, olie- en staalindustrie. Saoedi-Arabië breekt uit elkaar en megasteden voor toeristen raken verlaten.