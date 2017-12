'2017 minst turbulente aandelenjaar sinds 1964'

Deze omstandigheden waren erg goed voor beleggers en zullen mogelijk niet snel eindigen. Dat meldt MarketWatch.

"De uitzonderlijk lage volatiliteit in 2017 weerspiegelt de fundamentele factoren die de volatiliteit in de hand werken in plaats van de zelfgenoegzaamheid van beleggers", schreef Morgan Stanley in een rapport.

En hoewel sommige factoren die hebben bijgedragen tot de 'stille' markt - zoals het accommoderende beleid van de Federal Reserve en seculiere stagnatie - aflopen, hoeven beleggers volgens de investeringsbank niet per se te verwachten dat 2018 totaal verschillend zal zijn van het afgelopen jaar.

"We verwachten volgend jaar meer aanvallen van volatiliteit op de aandelenmarkt, maar het duurt vele jaren om volledig te normaliseren", aldus Morgan Stanley.

Lage volatiliteit

Volgens WSJ Market Data Group bedroeg de gemiddelde absolute dagelijkse procentuele verandering voor de Dow Jones index 0,31 procent in 2017. Voor de S&P 500 index was dat 0,3 procent. Voor beide indices is dat het kleinste absolute dagpercentage sinds 1964. Voor de Nasdaq bedroeg de absolute dagelijkse procentuele verandering 0,44 procent, de kleinste sinds 1989.

De gemiddelde waargenomen volatiliteit van één maand in de S&P 500 was lager dan in enig ander jaar sinds 1970, volgens gegevens van S&P Dow Jones Indices. Los daarvan schreef Goldman Sachs dat de gerealiseerde volatiliteit voor aandelen gerangschikt kan worden in het eerste percentiel sinds 1950, en dat de "impliciete volatiliteit suggereert dat dit regime in 2018 zal blijven bestaan".

Van de 56 laagste slotniveaus in de geschiedenis van de Cboe Volatility Index (VIX), die sinds 1990 bestaat, vonden er 47 dit jaar plaats, volgens de gegevens van S&P. De zogenaamde "angstindex" sloot dit jaar ook twee keer op een historisch dieptepunt.

Verrassing van 2017

Het gebrek aan volatiliteit was "de grootste verrassing in 2017", zei Nick Clay, fondsmanager van het BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund. "Het is ongelofelijk hoe de markten zijn overgegaan op de Taylor Swift-modus van shake it off in termen van slecht nieuws."

De lage volatiliteit die dit jaar werd waargenomen, is het nieuwste voorbeeld van een meer langdurige trend. In dit decennium (sinds begin 2010) was de geannualiseerde volatiliteit voor de Dow 13,7 procent, volgens gegevens van Morgan Stanley. Dat is minder dan het langjarig gemiddelde (sinds 1900) van ongeveer 18 procent. "De gerealiseerde volatiliteit van vandaag ligt aan de onderkant van de afgelopen 120 jaar", schreef de investeringsbank.

Stijging volatiliteit?

De VIX bedraagt momenteel 9,29. Dat is minder dan de helft van het langetermijngemiddelde van 20. Om die reden merkt Morgan Stanley op dat de volatiliteit zou kunnen stijgen zonder dat de dagelijkse fluctuaties de extremen zullen bereiken waar beleggers aan gewend zijn.

"Er is een goede reden om aan te nemen dat de volatiliteit waarschijnlijk lager zal blijven dan het gemiddelde van de afgelopen 120 jaar", aldus Morgan Stanley. "Hoewel het absolute niveau van de volatiliteit mogelijk lager blijft dan gemiddeld, kan het, zij het bescheiden, beginnen te stijgen", concludeert de bank.