Koers bitcoin naar 300.000 tot 400.000 dollar

"Bitcoin is al met 500 procent gestegen sinds mijn aanbeveling begin juli, en ik voorzie nog een stijging van 500 procent vanaf het huidige niveau", zei Moas tegen Cnbc. De sterk schommelende cryptomunt is momenteel zo'n 18.168 dollar waard, volgens prijzen die worden bijgehouden op Coinbase.

Het eindspel van bitcoin

"Het eindspel van bitcoin is dat het naar mijn mening 300.000 tot 400.000 dollar waard zal zijn, en het zal de meest waardevolle valuta ter wereld zijn", aldus Moas. De opmerkingen van de analist volgden op de lancering van bitcoinfutures op de CME, 's werelds grootste termijnbeurs. Eerder deze maand startte de kleinere termijnbeurs Cboe al met de handel in futures op de cryptomunt.

De agressieve bullish call van Moas - een stijging van bijna 380.000 dollar - is gebaseerd op het idee dat er uiteindelijk slechts 21 miljoen bitcoins kunnen bestaan. En de toenemende vraag naar de digitale valuta zal natuurlijk de prijs omhoog drijven, zei hij.

"Ik weet niet hoeveel goud er in de grond zit, maar ik weet hoeveel bitcoin er is, en in twee jaar zullen er 300 miljoen mensen in de wereld zijn die proberen een paar miljoen bitcoins te bemachtigen. Deze verbijsterende onevenwichtigheid in vraag en aanbod is wat de prijs hoger gaat drijven", aldus Moas.

Feest pas net begonnen

Moas vindt zijn eigen koersdoel zelfs nog aan de conservatieve kant, maar anderen zijn het daar niet mee eens. "We denken dat het riskant is", zei Vasu Menon, vice-president Wealth Management bij de in Singapore gevestigde bank OCBC, tegen Cnbc. "Ik zie geen sterke fundamentele aandrijvers voor deze bitcoinrally", vervolgde hij.

Maar volgens Moas is het feest pas net begonnen. "Ik kijk naar bitcoin op dezelfde manier als waarop ik naar Amazon kijk", zei hij. "De manier om Amazon de afgelopen vijftien jaar te 'bespelen' was door het te kopen, vast te houden en bij te kopen op de dips, precies zoals ik denk dat mensen bitcoin zouden moeten bespelen", aldus Moas.