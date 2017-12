Rally Aziatische aandelen zet door in 2018

Dat meldt Cnbc. JPMorgan Asset Management, BlackRock en Value Partners zijn enkele van de grote vermogensbeheerders met een optimistische kijk op Aziatische aandelen. Kelly Chung van Value Partners stelde bijzonder positief te zijn over Noord-Aziatische aandelen. JPMorgan Asset Management en BlackRock voorspellen ook winsten voor aandelen in de regio.

"We zijn bijzonder positief over Aziatische markten, met name Noord-Aziatische landen, bijvoorbeeld Hongkong en China zijn volgens mij nog steeds erg sterk in termen van bedrijfswinsten en ook de inkoopmanagersindex (PMI) in China is nog steeds meer dan 50, en we geloven dat het in 2018 op een sterk niveau zal blijven", zei Kelly Chung, senior fondsmanager bij Value Partners.

Sterke groei regionale economieën

De kracht op de aandelenmarkt zal worden ondersteund door de sterke groei van regionale economieën en solide bedrijfsfundamenten die de winst de komende twaalf maanden zullen opdrijven, verwachten de fondsmanagers.

Wereldwijd zijn de aandelenmarkten gedurende een groot deel van 2017 gestegen. De MSCI All Country World Index stond tegen eind november op een koerswinst van meer dan 22 procent. De MSCI All Country Asia Pacific-index steeg in dezelfde periode met een sterker percentage van 29 procent.

Chungs visie weergalmde die van andere grote beleggers, waaronder 's werelds grootste geldmanager BlackRock, die afgelopen maand zei dat Aziatische aandelen nog steeds goedkoop waren in vergelijking met historische niveaus en andere beleggingscategorieën.

Ook Kerry Craig, marktstrateeg bij JPMorgan Asset Management, is van mening dat er "weinig drijfkracht is om op dit moment afstand te nemen van aandelen". Hij zei dat opkomende markten en Azië volgend jaar waarschijnlijk weer een goede run zullen hebben.

"Ik denk dat het verschil tussen nu en het begin van 2017 is dat we ons nu net een beetje verder over de wereld verspreiden, dan dat we nu grote posities hebben in een bepaalde sector en regio", verklaarde Craig.

Inflatie is grootste risico

Het grootste risico voor de markten is de inflatie, voegde Chung eraan toe. Ze legde uit dat aandelen kunnen worden geraakt als een snellere inflatie de grote centrale banken ertoe aanzet om de rente op te trekken.

"Dit is het grootste risico in de markten, niet alleen in Azië, maar over de hele wereld", zei Chung, eraan toevoegend dat er tekenen zijn dat de consumenteninflatie de bodem heeft bereikt in grote economieën zoals de VS en China.

Op dit moment verwacht Chung dat de Federal Reserve op schema ligt om de rente in 2018 driemaal te verhogen. "Zolang de Fed op dit spoor blijft en ook de markt goed voorbereid op een verhoging, denk ik dat het goed zal zijn voor de aandelenmarkten", aldus Chung.