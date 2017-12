Drie aandelentips van Cees Smit

De expert was aanvankelijk van plan om Gemalto te tippen, maar na het bod van Atos steeg het aandeel dinsdag 12 december al met 35 procent (dit interview is op woensdag 13 december afgenomen). "Het succes is eigenlijk te vroeg gekomen", lacht Smit. "Voor Gemalto heb ik daarom een vervanger gezocht."

Dit zijn de drie uiteindelijke keuzes van Smit:

Flow Traders

"Flow Traders is het afgelopen jaar flink onderuit gegaan. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de lage volatiliteit op de markten, wat voor een market maker als Flow Traders niet gunstig is."

"Daarnaast werd bekend dat het bedrijf in maart 2018 moet voldoen aan nieuwe kapitaalseisen van DNB. Ik ben echter van mening dat de volatiliteit volgend jaar weer gaat toenemen en dat er ook voor die kapitaalseisen wel een oplossing komt. Naar mijn mening wordt 2018 een goed jaar voor Flow Traders."

Wereldhave

"Van de vastgoedsector in het algemeen ben ik geen fan. Niet alle winkels worden verhuurd door de trends van vergrijzing en online shoppen, en door de trend van flexibel werken is kantoorruimte op veel plekken niet populair, behalve op heel gewilde locaties. Er is in het verleden te veel kantoorruimte bijgebouwd."

"Een ander probleem is de rentegevoeligheid. Als de rente laag is, kan er makkelijk gefinancierd worden, maar vroeg of laat zal de rente naar meer normale niveaus gaan en dat is niet positief."

"Wereldhave is een van de aantrekkelijkste picks binnen de vastgoedsector. Het bedrijf wordt goed geleid en biedt een goed dividendrendement. Daarnaast is het in fundamenteel opzicht niet te duur. Voor Wereldhave ziet ik het dus wel zitten volgend jaar."

AEX turbo short 605,504

Tot slot de vervanger van Gemalto; deze turbo short op de AEX. "De stoploss ligt ver weg, het is natuurlijk niet de bedoeling dat hij binnen een week al wordt uitgestopt."

Waarom deze short? "Ik ben wat voorzichtig over de totale markt, en zou daarom het liefst wat bescherming nemen, in de vorm van deze turbo. Ik denk namelijk dat de rente een draai kan maken. De markten hebben daarnaast al veel positief nieuws ingeprijsd, bijvoorbeeld het belastingplan in de VS, terwijl het maar de vraag is of dat wel de eindstreep haalt."

"Op de lange termijn is het wellicht positief voor bedrijven, maar op de korte termijn niet. Als het in 2018 ingaat, zal in het laatste kwartaal van 2017 de winst wat gedrukt worden om in het jaar daarop weer meer winst te maken. Dat zal ook een koersreactie geven. Op de lange termijn gaan bedrijven misschien minder belasting betalen, maar ik denk dat dat goede nieuws al te veel is ingeprijsd en dat de markten op de muziek vooruit zijn gelopen."

"Verder zijn de markten redelijk hoog gewaardeerd door de lage rentes en de opkoopprogramma's van de centrale banken. Die programma's zullen in de loop van het jaar verminderd of beëindigd worden."