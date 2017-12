AFM maakt zich zorgen om bitcoinfutures

Maar is het echt nodig om te benadrukken dat deze instellingen een algemene zorgplicht hebben bij het aanbieden van bitcoinfutures aan beleggers in Nederland? Madelon Vos, hoofd van IEX Bitcoin, legt uit.

“Het is goed dat de AFM waarschuwt, maar dit doet zij nu omdat de hype rondom bitcoin en andere cryptomunten, beleggers aantrekt die niet de benodigde kennis en ervaring hebben”, zegt Madelon.

Dit staat volgens de expert los van de zorgplicht. “De zorgplicht is er altijd en moet altijd nageleefd worden, met of zonder bitcoinfutures. Daarom hoeft het naar mijn idee niet meer benadrukt te worden omdat er nu bitcoinfutures uitgebracht zijn. De zorgplicht staat namelijk los van de handel in bitcoin of welke cryptomunt dan ook.”

Eerdere waarschuwingen

De AFM waarschuwde in juni en november 2017 al voor de grote risico’s die zijn verbonden aan investeren in cryptocurrencies zoals bitcoin, onder meer vanwege de zeer volatiele (beweeglijke) koers.

“De hype rondom bitcoin trekt de interesse van een grote groep mensen, die zich soms niet bewust zijn van de risico’s. Over heel 2017 genomen is de koers alleen maar gestegen. Van 750 dollar begin januari naar 19.660 dollar tot op heden.”, vertelt Madelon.

Veel mensen realiseren zich hierdoor niet dat de koers ook naar beneden kan gaan, aldus het hoofd van IEX Bitcoin. “Vele speculanten denken onterecht The only way is up. Maar zo hard als de koers nu opwaarts loopt, kan de koers ook weer naar beneden. Dat is bijvoorbeeld al gebeurd in 2013 en 2014.”

Futures nu beschikbaar

Via het platform van de Chicago Futures Exchange en – vanaf 18 december – de Chicago Mercantile Exchange hebben Nederlandse beleggingsondernemingen de mogelijkheid om bitcoinfutures te verhandelen. Maar aan ieder beleggingsproduct kleven risico’s, zo ook aan futures.

Futures zijn een soort termijncontract waarbij je hoge rendementen kunt behalen, maar ook hele grote verliezen. Vanwege dit hoge risico zijn futures niet geschikt voor beginnende beleggers. Dit in combinatie met de beweeglijkheid van de bitcoin koers maakt dat er grote risico’s aan bitcoin futures kleven.

Juist daarom verwacht de AFM dat beleggingsinstellingen hun verplichtingen voldoende nakomen bij het faciliteren van de handel in bitcoinfutures. Belangen van beleggers moeten immers niet in het geding komen.

Tip: Bezint eer ge begint

Madelon Vos heeft nog een laatste, belangrijke tip. “Voor iedereen die bitcoin of een andere cryptomunt zou willen kopen: verdiep je goed in wat je koopt, op welke manier je het koopt en hoe je het bewaart. Wees je bewust van het risico dat je loopt en bovenal: speculeer niet met geld dat je niet kan missen.”