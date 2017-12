'Nasdaq knalt voorbij 8000 punten in 2018'

Dat voorspelt technisch analist Stephen Suttmeier van Bank of America Merrill Lynch.

"Het kan voor sommige beleggers moeilijk zijn om te geloven, maar de Nasdaq Composite staat sinds eind 2016 boven zijn piek van 5.322 punten in maart 2000", zegt Suttmeier.

"Het stijgende kanaal vanaf 2011 op de maandelijkse semi-log grafiek toont aan dat de Nasdaq aan het begin van het jaar stuit op weerstand op 7.460 punten om daarna richting de 8.000 punten te bewegen in juli-augustus 2018."

Stijging van 16 procent

Als de voorspelling van Suttmeier uitkomt, betekent dat dat de Nasdaq in de komende zeven tot acht maanden ongeveer 16 procent zal stijgen. De acceleratie van de benchmark van dit jaar leek volgens de analist op het traject in 2013.

Hij voorspelt dat 2018 de trend vanaf 2014 zal nabootsen, toen de Nasdaq het bovenste deel van het kanaal 'omhelsde'. "We denken dat 2018 is opgezet als een bullish trend voortzettingsjaar vergelijkbaar met 2014", zei hij.

S&P 500

Suttmeier, die gedurende 2017 consequent optimistisch is gebleven over aandelen, verwacht dat de S&P 500 index tussen 2.700 en 2.800 punten zal bewegen in de eerste helft van 2018 en de 3.000 punten zal testen aan het eind van het jaar, met de opmerking dat 2018 zou kunnen rijmen met 2014. Hij had geen specifieke voorspelling voor de Dow Jones index, maar stelde wel dat de blue chip-index er sterk uitziet in vergelijking met de S&P 500.

Alle belangrijke indices hebben dit jaar dubbelcijferige winsten geboekt, gevoed door de verwachtingen van een pro-groeipolitiek van president Donald Trump. De Dow steeg 25 procent, de S&P 500 won 19 procent en de Nasdaq klom 28 procent, waardoor de markt afstevent op het beste jaar sinds 2013.

Stierenmarkt veerkrachtiger dan voorgangers

Suttmeier stipte in zijn rapport ook wijdverspreide bezorgdheid aan over de lange duur van de huidige beursrally, maar benadrukte dat de huidige stierenmarkt veerkrachtiger blijkt te zijn dan zijn voorgangers.

"De rally sinds 2009 is sterker en zonder de meer significante onderbrekingen die plaatsvonden tijdens de eerste negen jaar van de rally's van 1942 en 1974", zei hij, eraan toevoegend dat de afwezigheid van een recessie waarschijnlijk de belangrijkste reden is.

Niet overmatig bezorgd

De gemiddelde tijd tussen recessies is ongeveer vijf jaar en de laatste eindigde meer dan acht jaar geleden. Desalniettemin is Suttmeier niet overmatig bezorgd over een recessie. "Het huidige scenario van een afvlakkende, maar nog niet omgekeerde, rentecurve en matige renteverhogingen door de Fed is niet negatief", zei hij.

Maar dat kan veranderen als we in 2018 een inverse rentecurve krijgen, waarbij de kortetermijnrente hoger is dan de vergoeding op langer lopende leningen.

"Maar zelfs dan hebben door recessie aangewakkerde correcties tijdens stierenmarkten de neiging om minder pijnlijk te zijn met een koersdaling van 20 procent, ten opzichte van een koersval van 40 procent tijdens een door een recessie veroorzaakte correctie in een berenmarkt", aldus Suttmeier.