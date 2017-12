Wat maakt een beleggingsfonds populair?

Over de verkoopcijfers van fondsen wordt in Europa niet geheimzinnig gedaan. Zeker de verkopers van populaire fondsen hebben er geen enkele moeite mee om de verkoopcijfers van hun fondsen te publiceren, zo staat op IEXProfs te lezen.

Wat minder duidelijk is wat de populairste fondsen zo populair maakt. Wat is de reden waarom sommige fondsen wel goed verkopen, en andere juist niet? Fondsaanbieders weten dat zelf ook vaak niet. Het verklaart waarom zij consultants raadplegen om te achterhalen wat hun fondsen aantrekkelijk maakt.

Rendement

Nee, rendement is zeker niet de enige reden waarom fondsen worden gekocht. Zou dat wel het geval zijn, dan zou de inflow beperkt zijn tot een handjevol fondsen, hetgeen niet het geval is. Ook voor fondsen die zwaar achterblijven, zijn kopers te vinden, zo blijkt. Rendement is natuurlijk belangrijk, maar het is slechts een stukje van de puzzel.

Kosten

Hoe zit het met de kosten? Door de aanhoudende discussie over de kosten van fondsen, in combinatie met de opmars van ETF's, is het aannemelijk dat de TER (totale kosten) maatgevend is om een fonds wel of niet te kopen. Fondsen met lage kosten hebben een rendementsvoordeel ten opzichte van fondsen die duurder zijn. Het is een van de belangrijkste redenen waarom ETF's zo populair zijn.

Maar als het kostenaspect zo belangrijk zou zijn, dan zou al het beleggingsgeld naar de goedkoopste fondsen vloeien. Dat is niet zo. Het merendeel van de Europese beleggers gelooft nog altijd dat goede actieve managers hun benchmark kunnen verslaan en is bereid om daarvoor te betalen. Niet dat elke prijs kan worden gevraagd. Europese beleggers zijn kostenbewust. Over kosten, vast of variabel, worden veel vragen gesteld.

Wat bepaalt de populariteit van fondsen dan wel? Het is, hoe kan het anders, een combinatie van factoren. Fondsen met bovengemiddelde rendementen en gematigde kosten komen al snel bovendrijven op de verschillende kooplijstjes. Maar daarnaast eisen zeker professionele beleggers nog twee zaken: fondsinformatie en service.

Informatie & service

Professionele beleggers willen 24 uur per dag fondsinformatie kunnen analyseren. Ook buiten 9 en 5 zijn zij actief. Dat betekent dat de aanbieder van fondsen moet beschikken over een goed werkzame webiste waar alle informatie eenvoudig te vinden is. Daarnaast, en dat is minstens zo belangrijk, moeten mogelijke vragen, die deze beleggers hebben, meteen worden beantwoord.

Rendement en kosten brengen een fonds op een shortlist, maar de beslissing om een fonds daadwerkelijk te kopen hangt vervolgens af van informatie en service.