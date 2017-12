Drie aandelen die elke maand inkomsten opleveren

STAG Industrial, Vermilion Energy en LTC Properties zijn drie van dergelijke bedrijven die volgens Feroldi ook vandaag de dag nog de moeite waard zijn om te kopen.

STAG Industrial

Consumenten verschuiven al meer dan twintig jaar hun winkelgedrag richting online-retailers. En de winkelbedrijven passen hun businessmodel daar eindelijk op aan. Voor elke verliezer is er echter vaak een winnaar en een verborgen winnaar van deze trend is de magazijnindustrie. Immers, e-commerce goederen moeten ergens worden opgeslagen, zodat ze snel kunnen worden verzonden wanneer ze worden gekocht.

Dit is een trend waar STAG Industrial al jaren op inspeelt. Het is een vastgoedbeleggingstrust (REIT) die gespecialiseerd is in het verwerven van 'warehouses' die één huurder huisvesten. Het bedrijfsmodel van het bedrijf is om kapitaal aan te trekken van investeerders, goedkope magazijnen te kopen en deze vervolgens onder gunstige voorwaarden aan huurders te verhuren.

STAG keert vervolgens de huuropbrengsten uit aan beleggers in de vorm van een groeiend maandelijks dividend. Dat verhoogt de aandelenkoers en de cyclus herhaalt zich opnieuw.

Dit model werkte tot nu toe uitstekend: de investeerders van STAG hebben sinds de beursintroductie in 2011 een totaalrendement van bijna 250 procent behaald, waarmee de markt in het algemeen ruimschoots werd verslagen.

Vooruitkijkend, blijft de magazijnmarkt enorm en STAG is goed gepositioneerd om nog jaren mee te groeien. Met een dividendrendement van 5 procent en de wind in de rug, is het een maandelijkse dividendbetaler die volgens Feroldi zeker de aandacht verdient.

Vermilion Energy

Veel olie- en gasproducenten vestigen zich in onstabiele delen van de wereld. Dat kan een slimme beslissing lijken als alles goed gaat, maar als er sprake is van politieke onrust of zelfs een gewapend conflict, kan het een recept zijn voor een ramp.

Vermilion Energy is een olie- en gasproducent die een veel conservatievere benadering van kapitaalimplementatie hanteert. Het bedrijf investeert alleen in politiek stabiele delen van de wereld - denk aan Frankrijk, Canada en Duitsland - die helpen de olie te laten stromen, zelfs wanneer er elders onrust heerst. Deze voorzichtige methode van verwerving van activa heeft de aandeelhouders geen windeieren gelegd. Het rendement op lange termijn van Vermilion is zelfs verbazingwekkend.

Het optimisme over de aandelen van Vermilion draait om het recent voltooide Corrib-gasveld in Ierland. Dit project was tijdens de bouw jarenlang een enorme ballast op de jaarrekeningen van de onderneming, maar is recentelijk uitgegroeid tot een productief project en een financieel pareltje. In combinatie met de andere activa van Vermilion, lijkt het bedrijf goed gepositioneerd om een gestage productiegroei op de lange termijn te leveren. Dat zou het mogelijk moeten maken om de uitbetaling van het dividend in de loop van de tijd gestaag te laten stijgen.

De achilleshiel van dit bedrijf is dat de financiële resultaten afhankelijk zijn van de olie- en gasprijzen. Door de conservatieve aanpak was Vermilion echter in staat om zijn dividend door de recente neerwaartse druk op de olieprijzen te handhaven. Met een huidig rendement van 6 procent en een beproefd bedrijfsmodel is dit een andere maandelijkse betaler die enige aandacht verdient.

LTC Properties

Net als STAG is LTC Properties een REIT die profiteert van een succesvolle megatrend. Het bedrijf is gespecialiseerd in het verwerven van assistentiewoningen en verzorgtehuizen. Gezien de snelle vergrijzing van de Amerikaanse bevolking - het aantal 85-jarigen en ouder zal naar verwachting verdubbelen in de komende twee decennia - is dit een markt die is gebouwd voor een serieuze groei.

Beleggers moeten er rekening mee houden dat LTC de voorzieningen voor senioren niet daadwerkelijk zelf beheert. Dat werk wordt uitbesteed. LTC is dus een verhuurder die maandelijkse huuropbrengsten krijgt. Dit verwijdert veel operationele risico's en stelt de REIT in staat om gefocust te blijven op wat zij het best doet, namelijk nieuwe eigendommen verwerven.

Aangezien de Amerikaanse markt voor zorgvastgoed sterk gefragmenteerd is en meer dan 1 biljoen dollar waard is, hoeven beleggers zich geen zorgen te maken dat LTC binnenkort zijn marktkansen zal verzadigen. Dat betekent dat het bedrijf zijn 20-jarige reeks van dividendbetalingen waarschijnlijk nog vele jaren voort kan zetten. Met een rendement van 5 procent is er genoeg reden om grote dingen van dit bedrijf op lange termijn te verwachten, aldus Feroldi.

