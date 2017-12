John Beijer tipt drie aandelen voor 2018

"2017 is voor de meeste financiële markten erg positief verlopen en de grote vraag is nu natuurlijk of deze trend in 2018 een vervolg krijgt. De volatiliteit was wel erg laag en bij de fondsen onderling zien we wel enorme uitschieters."

AEX naar 609

"Mijn kooptip van 2017 Air France-KLM schiet bijvoorbeeld 140 procent omhoog, terwijl Altice ruim 60 procent daalt. De juiste keuze en timing is dus ook in 2018 van groot belang. Ik verwacht dat de markten in 2018 meer beweging zullen laten zien, mede omdat in september wellicht het opkoopprogramma van Draghi zal gaan stoppen."

"Mijn koersdoel voor de AEX is op korte termijn 563 punten en zodra we daarboven komen, verhoog ik het koersdoel naar 609 punten, een oude top uit 2001."

Voor 2018 zet Beijer Altice, BAM en PostNL op zijn kooplijst.

Altice

"Altice begon 2017 rond de 18 euro en wist in de zomer een top te bereiken rond de 23,40 euro. Begin november kwamen er slechte kwartaalcijfers, waarbij de omzet en winst tegenvielen. Met name het feit dat men op de thuismarkt in Frankrijk maar liefst 75.000 klanten was kwijtgeraakt in een korte periode, zorgde voor twijfel bij beleggers. Het kabelbedrijf heeft natuurlijk mega-overnames gedaan en gaat gebukt onder een schuldenlast van bijna 51 miljard."

"Recent is het bedrijf begonnen met het terugbrengen van de schulden door de verkoop van een aantal activiteiten. Omdat men pas in 2022 moet herfinancieren, heeft men ruim de tijd om de schulden af te bouwen en verwacht ik dat 2018 in het teken zal staan van een flink herstel bij Altice. Ik heb een koersdoel van 12 euro en hanteer een stoploss op 5,00 euro."

BAM

"Ook het aandeel BAM zit in de hoek van de klappen. In het voorjaar stortte de parkeergarage in bij Eindhoven Airport en recent moest men een extra voorziening nemen voor de bouw van de zeesluis. De parkeergarage in Eindhoven wordt geheel gesloopt en zal naar verwachting in 2019 worden opgeleverd. De bouw van de sluis doet men in samenwerking met VolkerWessels. Veel meer slecht nieuws verwacht ik nu niet meer en de koers staat rond de 3,50 euro."

"Met een aantrekkende wereldwijde economie, met name in de thuismarkt in Europa, samen met een aantrekkende huizenmarkt, verwacht ik dat BAM zijn comeback mag maken in 2018. Mijn koersdoel is 5,20 euro en ik hanteer een stoploss op 1,65, de bodem van augustus 2014."

PostNL

"PostNL heeft duidelijk last gehad van het feit dat we steeds meer online doen. Het aantal enveloppen dat de postbode in de bus gooit, zit in een duidelijk dalende trend. Toch biedt juist nu diezelfde digitale snelweg nieuwe kansen voor PostNL. Online shopping is de toekomst en is booming. Iedereen koopt tegenwoordig weleens een pakketje online bij de Zalando's en Bol.coms van deze wereld."

"Recent heeft PostNL een deal gesloten met Alibaba. Alibaba is één van de grootste internetbedrijven ter wereld en PostNL gaat voor de internetsite AliExpress in Nederland pakjes bezorgen. U kunt dus online in China iets bestellen en binnen zeven dagen heeft u het al binnen. In de week van Sinterklaas bezorgde PostNL 6,5 miljoen pakketten en dat is een nieuw record. Ik verwacht dat deze bezorgmarkt enorme kansen blijft bieden voor PostNL en ik verwacht dat de koers van het fonds op weg is naar 5,10 euro. Tevens is PostNL een overnamekandidaat."

