Grote oliebedrijven zijn helemaal terug

Michele Della Vigna, olie-expert van zakenbank Goldman Sachs, zegt dat olieconcerns in staat zijn om massaal dividend uit te keren, schrijft IEXProfs. Ze zullen volgens Della Vigna ook flink profiteren van belastingvoordelen in landen die afhankelijk zijn van olie-import.

Lage olieprijs

Maar het succes van de grotere olieconcerns is vooral te danken aan de lage olieprijs. Deze heeft ervoor gezorgd dat oliebedrijven aanzienlijk in hun kosten hebben gesneden. Daarnaast zorgt de lage prijs ervoor dat de concurrentie het moeilijker heeft.

Drie jaar geleden werd olie verhandeld voor 120 dollar per vat. Dat klinkt heel erg aantrekkelijk voor oliebedrijven, maar volgens Della Vigna was het een nachtmerriescenario voor de grotere concerns. De hoge olieprijs zorgde ervoor dat tal van nieuwkomers de markt afroomden.

Investeringen teruggeschroefd

Het eten werd voor hun neus weggekaapt, aldus Della Vigna. Drie jaar geleden halveerde de olieprijs en de afgelopen jaren was deze gemiddeld 50 dollar per vat. Dit heeft ervoor gezorgd dat de investeringen in de sector aanzienlijk werden teruggeschroefd.

Volgens Della Vigna gaat het om een bedrag van 1000 miljard dollar. Grote olieconcerns verminderden hun kostenbasis, maar het waren vooral de kleinere partijen die de prijs betaalden. In de afgelopen drie jaar waren de zeven grootste olieconcerns verantwoordelijk voor 90 procent van de investeringen in de olie- en gasindustrie.

Verbeterde technologie

In de jaren voorafgaand aan de scherpe daling van de olieprijs was dit 50 procent. De grotere olieconcerns hebben ook hun technologie op orde gebracht. Dit betekent onder andere dat het op dit moment goedkoper is om olie vanuit diepe wateren naar boven te pompen dan het oppompen via schalie-technologie.

De sector is daarmee klaar voor een periode van lagere maar stabiele olieprijzen. Dat geldt vooral voor de grotere concerns. Hun succes zorgt ervoor dat de concentratie in de sector hoger is dan de afgelopen twintig jaar het geval was.