'Dollar blijft onder druk staan in 2018'

Dat zeggen valutaspecialisten tegen Bloomberg.

Ondanks de recente opvering verwachten de kenners dat de greenback meer terrein zou kunnen verliezen ten opzichte van de euro en de yen, omdat de hogere rentetarieven in de VS worden gecompenseerd door het vooruitzicht van een sterke economische groei en een strakkere monetaire politiek buiten de VS.

De dollar daalde dit jaar meer dan 7% ten opzichte van 's werelds belangrijkste valuta. Dat is de grootste waardedaling in meer dan een decennium.

Opnieuw onder druk

"De economische groei die we zien in Europa, de opkomende markten en de rest van de wereld zal waarschijnlijk de dollar opnieuw onder druk zetten", zegt Erin Browne, hoofd beleggingen bij UBS Asset Management. Als het gaat om wat centrale banken in Europa en Japan zouden kunnen gaan doen, "dan is er nog weinig ingeprijsd", aldus Browne.

Volgens Browne zou de euro in 2018 1,30 dollar kunnen bereiken, wat een stijging van 10,2% betekent ten opzichte van de dollar. Dat zou bovenop de eurorally van ongeveer 12% van dit jaar komen. Ze verwacht ook een verdere stijging van de Japanse yen.

Afbrokkelend optimisme

Aan het begin van het jaar waren de valutastrategen bijna unaniem optimistisch over de dollar, toen investeerders de verkiezing van president Donald Trump en zijn beloften van lagere belastingen en hogere uitgaven voor infrastructuur omarmden. Ook zouden de verwachte renteverhogingen van de Federal Reserve meer steun bieden voor de dollar.

Het optimisme brokkelde echter al snel af. De Fed heeft de rente dit jaar driemaal verhoogd, maar de dollarrally is niet uitgekomen vanwege de achterblijvende inflatie en het pessimisme over het vermogen van Trump en zijn mede-Republikeinen om hun beloftes waar te maken.

Valutahandelaren verkochten dit jaar juist dollars, ondanks een sterke stijging van de termijnrenteswaps, wat in essentie een gok is op een verkrapping door de Fed. In plaats daarvan kochten ze de euro en de yen.

Meer gericht op ECB en BoJ

Nu de Fed dichter bij het einde van zijn verkrappingscyclus zit, is de valutamarkt meer gericht op de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of Japan (BoJ). De verschuiving vindt plaats tegen de achtergrond van een verwachting dat de wereldwijde groei volgend jaar zal aantrekken tot 3,7%, het meest in zeven jaar.

Voor de euro kan elk teken van een economische opleving die de ECB ertoe aanzet om zijn opkoopprogramma van obligatie te beëindigen, voor verdere winsten ten opzichte van de dollar zorgen.

'Aanzienlijk zwakker'

"De meeste mensen met wie we praten zouden niet erg verrast zijn als tegen het eind van volgend jaar de dollar aanzienlijk zwakker zal zijn, vooral ten opzichte van de euro", zei Daniel Katzive, hoofd valutastrateeg Noord-Amerika bij BNP Paribas.

En het blijft niet alleen bij woorden. Op de termijnmarkt hebben hedgefondsen en geldmanagers flinke longposities opgebouwd in de euro, waarmee ze gokken op een stijging van de eenheidsmunt.

Speculanten zijn minder overtuigd van de yen, maar voor valutastrateeg Alan Ruskin van Deutsche Bank betekent dit dat er meer mogelijkheden zijn voor een grotere stap als de BoJ zich terugtrekt van het beleid om onbeperkt obligaties op te kopen. De yen is sinds de introductie van die maatregel, die fungeert als een vorm van monetaire verruiming, in september 2016 flink verzwakt.

Yen extreem goedkoop

"De yen is eigenlijk extreem goedkoop, dus als het verandert, kan het behoorlijk scherp omdraaien", zei Ruskin.

Hoewel de kans groot is dat de belastingverlagingen van Trump de dollar in de eerste helft van het nieuwe jaar een stimulans kunnen geven, verwachten weinigen dat die steun in de tweede helft zal voortduren, zelfs als de Fed de rente blijft verhogen. Analisten voorspellen dat de dollar aan het einde van volgend jaar terrein heeft verloren ten opzichte van 13 van de 16 meest verhandelde valuta in de wereld.