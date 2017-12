Wordt India het tweede China?

Dat zegt Wolfgang Fickus, lid van het beleggingscomité bij Comgest, in een rapport over India.

Fickus is optimistisch over de langetermijnvooruitzichten voor India, maar waarschuwt beleggers dat de in gang gezette hervormingen in India op de korte termijn een significante neerwaartse druk kunnen uitoefenen op de economische groei.

In 2016 was India met 9 procent economische groei de topper op het wereldtoneel. Beleggers waren optimistisch over de politieke cultuur, markteconomie, demografische ontwikkelingen en de bereidheid van de regering om economische hervormingen door te voeren. Dit jaar is de groei behoorlijk teruggevallen als gevolg van de impact van die hervormingen op de economie.

Fickus wijst erop dat groeicijfers niet veel zeggen over de kwaliteit en duurzaamheid van de langetermijngroei. Hij meent dat de verbetering in concurrentiekracht en productiviteit in India belangrijker zijn dan de groeicijfers.

India loopt mijlenver achter

Vergeleken met China loopt India op meerdere fronten, zoals educatie, R&D, innovatie, productiviteit, inkomens- en werkgelegenheidsgroei, mijlenver achter op zijn grote broer en heeft het nog een lange weg te gaan voordat het op hetzelfde niveau is. Binnen acht jaar heeft China de status van een welvarend land (met een inkomen van 12.500 dollar per hoofd van de bevolking) bereikt, terwijl India met zijn huidige groeipercentage maar liefst nog 52 jaar nodig heeft om het huidige inkomensniveau per capita van China te bereiken.

Jonge consumenten

Toch is het startpunt van India solide, meent Fickus. De consumenten zijn jong en de schuld per huishouden is laag. Met een lage kredietpenetratie onderscheidt India zich positief van de meeste economieën ter wereld. Een ander sterk punt van India is de hoge standaard van corporate governance.

De gerealiseerde winstgroei van Indiase bedrijven is superieur ten opzichte van Chinese bedrijven, waar veel staatsbedrijven zich vooral toeleggen op het ontwikkelen van de economie en niet op het genereren van winst. Een verbetering van het economische raamwerk in India kan volgens de beleggingsspecialist een goede basis leggen onder de toekomstige winstgroei van Indiase bedrijven.

Appels met peren?

Beleggers moeten zich bewust zijn van de grote voorsprong die China heeft op India en dat de kloof tussen beide landen zich verbreedt. Comgest ziet desalniettemin veel mogelijkheden in India voor langetermijnbeleggers, maar ze verschillen sterk ten opzichte van China.

In China zijn er beleggingskansen waarbij de focus is gericht op innovatie of op ondernemerschap, dat gebaseerd is op nieuwe technologie en dat verband houdt met de inkomensgroei per hoofd van de bevolking. In India daarentegen ligt de focus meer op basisbehoeften van consumenten, financiering en infrastructuur.

Al heeft India decennia nodig om China in te halen, de mate van structurele veranderingen - het hervormingsmomentum - is wat telt voor beleggers. India heeft qua concurrentiekracht grote sprongen gemaakt sinds premier Modi aan het roer staat en hervormingen doorvoert.

Interessante Indiase bedrijven

De India-portefeuille van Comgest kent een sterke blootstelling aan infrastructuur, financiën, nutsbedrijven en telecom. Kansen gloren ook in de snelgroeiende Indiase consumentenmarkt waar Comgest zich richt op op een aantal kwaliteitsgroeibedrijven dat actief is op de binnenlandse en internationale markt voor personenauto's.

Structurele trends spelen een positieve rol op de markt voor personenauto's, terwijl de waardering aantrekkelijk is. Comgest heeft posities in de dominante binnenlandse marktleider, Maruti Suzuki, die marktaandeel blijft winnen in de personenautomarkt, en in de premium auto en SUV-fabrikant, Tata Motors, eigenaar van de Jaguar Land Rover-merken, die het heel goed doen op in de ontwikkelde markten en in China.

Een ander voorbeeld van stock picking is Motherson Sumi, een wereldwijde marktleider in autospiegels en kabelbomen voor auto's, en met een sterke positie op de Indiase thuismarkt.

De meerderheid van de aandelenselecties van Comgest in de financiële sector spelen indirect in op de Indiase consument, die enerzijds veel potentieel heeft om zijn geld naar de bank te brengen en anderzijds geld van de bank leent om onroerend goed of goederen te financieren.

Comgest is daarom belegd in Shriram Transport Finance (Indiase marktleider op het gebied van tweedehands voertuigen), Rural Electrification Corporation (monopolistische leider in financiële diensten in de Indiase energiesector), Max Financial (een toonaangevende levens- en ziektekostenverzekeraar) en HDFC (een marktleider in retail-hypotheekfinanciering in India). In het algemeen vertegenwoordigt het consumentenbedrijven bijna 40 procent van de portefeuille van Comgest.

Nog eens 45 procent van de portefeuille is blootgesteld aan nutsbedrijven zoals GAIL India en Power Grid of India. De fundamentals van deze bedrijven zijn solide op basis van herhaling van inkomsten, take-or-pay contractvoorwaarden en kapitaalretourgaranties van de Indiase staat. Havens, containers, telco's en kapitaalgoederen vormen een aanvulling op de infrastructuurbedrijven.

Veelbelovende vooruitzichten

Hoewel premier Modi tracht India op het juiste pad van economische ontwikkeling te zetten, hebben zijn hervormingsstappen de neiging de groei op korte termijn te onderdrukken en tegelijkertijd de potentiële groei op de lange termijn te verhogen. Dit conflict tussen korte en lange termijn maakt beleggen in de Indiase aandelenmarkt een beetje lastig, zegt Fickus.

"Een voorzichtige benadering van waarderingen, gecombineerd met een compromisloze visie op kwaliteitsbedrijven, zoals de bedrijven waar Comgest in belegt, lijkt een adequate benadering om het neerwaartse risico in deze specifieke marktomgeving te beperken. Vanuit dit perspectief is het ook mogelijk om te profiteren van de veelbelovende langetermijntrends van India", aldus Fickus.