Drie favoriete aandelen voor 2018 van Nico Inberg

Vandaag de beurt aan Nico Inberg van IEX Premium om zijn favorieten te tippen.

"2018 zal wel een wat volatieler jaar worden dan afgelopen jaar, maar daar hoef je geen helderziende voor te zijn. De gestaag oplopende rente kan voor wat nervositeit zorgen. Hoeven we niet al te bang voor te zijn naar mijn mening, want de rente wordt alleen omhoog geschroefd als de economie het toelaat", vertelt Inberg tegenover Belegger.nl.

Eurocommercial Properties

"Sinds 12 december zijn we bij IEX Premium begonnen met de aanleg van een modelportefeuille met echt geld, met een startkapitaal van 20.000 euro. Eén van de eerste aandelen die we daarin hebben opgenomen is Eurocommercial Properties. Dat is een winkelvastgoedbedrijf dat belegt in winkelcentra in Zweden, Italië en Frankrijk. Recentelijk werd het duurste shopping center van Brussel, Woluwe, gekocht."

"Bij vastgoed, en vooral retailvastgoed, is het belangrijk dat je op de juiste locaties zit. Eurocommercial Properties heeft een gemiddelde bezettingsgraad van 99 procent en heeft de financiering goed afgedekt. Gemiddeld tegen een lage rente en voor ruim zeven jaar vast."

"Eurocommercial Properties is een mooi aandeel met een sterk trackrecord, een hoeksteen voor een degelijke aandelenportefeuille. Het afgelopen jaar lag vastgoed niet lekker. Ik verwacht dat het komende jaar een deel van die onterechte onderwaardering er wel uit loopt. Los van het riante dividend (ruim 5 procent) dus kans op een mooie koerswinst."

Aegon

"De verzekeraar had ik vorig jaar ook al in mijn lijstje, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het nog weinig opschoot afgelopen jaar, alhoewel het dividend van bijna 7 procent niet te versmaden was."

"Toch heeft het bedrijf wel stappen gezet: de solvabiliteit is eindelijk aangepakt. Beleggers kijken naar mijn mening te veel naar de vaak veel te hoge solvabiliteit en Aegon stak wat schril af bij de andere kanjers als ASR, NN Group en Ageas."

"De winstgevendheid is ook sterk verbeterd afgelopen jaar en het komende jaar zal Aegon, met haar grotere exposure in de VS, moeten gaan profiteren van de verdere renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank. Hup Aegon!"

Basic Fit

"Niet meteen een vette kooptip, maar wel een mooi bedrijf om in de gaten te houden en klein wat mee te spelen. Basic-Fit kwam in juni 2016 naar de beurs, vlak voor de Brexit en op dezelfde dag als ASR. De beursgang werd met veel negativiteit omgeven: een doorgedraaide analist riep zelfs dat ze 'technisch failliet' waren. Inmiddels heeft de beurs het aandeel wel ontdekt, want afgelopen najaar werd er opeens 40-50 procent koerswinst gemaakt."

"Ik denk dat het aandeel op termijn richting 30 euro kan, als Basic-Fit medio 2018 het openen van nieuwe clubs kan financieren uit de eigen kasstroom. Inmiddels staat de teller al op 500 clubs, en opent men wekelijks twee nieuwe zaken, vooral in Frankrijk en Spanje."

"Basic Fit is een spannend aandeel, waar wel wat uithoudingsvermogen voor nodig is, maar met goede vooruitzichten."

Zie ook: Kooplijst 2018: Nico Bakker